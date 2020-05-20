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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Minsk anlaşmaları için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:58:16 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Minsk anlaşmaları için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin doğusundaki krizin çözümü için Minsk anlaşmaları çerçevesinde sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Zelenskiy, bir yıllık görev süresini değerlendirdiği basın toplantısında, Ukrayna'nın doğusu krizinin çözülmesi gerektiğini belirtti.

"Minsk anlaşmaları için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü Rusya’ya yönelik yaptırımlar bununla ilgilidir." diyen Zelenskiy, "Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözüme yönelik diplomatik yolu bulmak için kendime birkaç aylık süre veriyorum. B ve C planına geçmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Liderler Zirvesinde bir araya geldiklerini hatırlatan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Toplumun Putin ile doğrudan müzakereleri farklı şekilde değerlendirmesine rağmen, Minsk anlaşmalarından vazgeçmeden bunu yapmalıyız. Bazı şeyleri yüz yüze görüşünce anlayabiliyorsun. Onlarla (Rusya ile) konuşmalıyız, anlaşmalıyız. Minsk formatı önceliklidir. Fakat savaşı sona erdirecek, topraklarımızın ve insanlarımızın alınmasını sağlayacak herhangi bir başka format için de hazırım."

- "Salgının ilk dalgasını atlattık"

Ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili durumu da değerlendiren Zelenskiy, "İkinci dalga olmazsa, koronavirüsle ilgili tüm aşamaları ay içinde atlatacağız. Salgının ilk dalgasını atlattık." dedi.

Kovid-19 salgınına hazırlıksız yakalandıklarını dile getiren Zelenskiy, ülkenin sağlık sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Yeniden başkanlık görevine aday olup olmayacağının sorulması üzerine Zelenskiy, "Ukrayna halkı büyük destek gösterirse bunu düşüneceğim. Yapılması gerekenlerin listesi için tek süre yetmez." ifadesini kullandı.


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