Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Akar ve Çavuşoğlu'nu kabul etti
KİEV (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.
Akar ve Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulundukları Kiev'de, Devlet Başkanı Zelenskiy ile Devlet Başkanlığında görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Ukrayna'yla ilişkilerimiz mükemmel bir seviyede. 9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı önümüzdeki sene ülkemizde gerçekleştireceğiz." paylaşımında bulundu.