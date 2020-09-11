Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AGİT Dönem Başkanı Rama ile "Donbas"ı görüştü

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda "Donbas bölgesindeki krizi" görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Rama'ya Ukrayna'nın egemenliğinin tesisi konusuna verdiği önem dolayısıyla teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada tarafların Donbas'taki güvenlik durumunu ve Normandiya Formatı müzakere sürecinin önemli noktalarını ele aldıkları belirtildi.

Zelenskiy'nin Rusya yanlısı ayrılıkçıların özellikle 6-10 Eylül'deki ateşkes ihlallerine dikkati çektiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna tarafının gerginliği arttırmak istemediği ancak 6 Eylül'deki ihlal sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğü, birinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada Rama'nın Ukrayna tarafının barış için sergilediği çabaları desteklediği kaydedilerek, karşı taraftan böyle bir çabanın olmayışından üzüntü duyduğu bildirildi.

Rama, AGİT'in tarafsız bir kurum olduğunu ancak kayıtsız olmadığını belirtti.

- Donbas bölgesindeki kriz

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya ve Ukrayna ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 22 Temmuz'da, 27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların 6 Eylül'deki saldırıları sonucu ilk kez ateşkes bozulmuş ve bir Ukrayna askeri hayatını kaybetmiş, bir asker yaralanmıştı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.