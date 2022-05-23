Ukrayna devinden Türkiye kararı! Fabrika açmaya geliyorlar

Dünya'dan Kerim Ülker, Türkiye'ye yatırım konusunda önemli gelişmeyi köşe yazısında duyurdu.

Ukraynalı Ajax, ilk yurtdışı tesisini Türkiye'de kuruyor.

Yazılımda dünyanın parlayan yıldız ülkelerinden biri de Ukrayna. 50 milyar dolarlık ihracatı bulunan ülkede, bilişim ve yazılım payı yüzde 10’un üzerinde ve 6 milyar dolara ulaşıyor. Rusya’nın işgalinden önce küresel yazılım pazarında ciddi bir oyuncu olan Ukrayna, bu anlamda dünyaca ünlü şirketlerin de hizmet aldığı bir merkez konumundaydı. 100 binden fazla yazılımcıya ev sahipliği yapan Ukrayna’nın, outsourcing (dış kaynak kullanımı) hizmeti verdiği şirketler arasında Deutsche Bank, UBS, Citibank, Alstom, General Electric, Halliburton, Samsung, Oracle, Microsoft, Mercedes gibi alanında küresel pazar lideri olan firmalar bulunuyor. Dünyanın en iyi 100 IT Outsourcing şirketi arasında 12 Ukraynalı şirket bulunuyor. WhatsApp, Snapchat ve PayPal gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin Ukrayna çıkışlı olduğunu da düşünürsek, ülkedeki teknolojik potansiyeli anlamamız daha doğru olur.

160 ülkede kullanılıyor

Bu teknoloji şirketlerinden biri de Ajax Systems. Avrupa’nın en büyük güvenlik cihazları üreticisi olan Ajax Systems, yurtdışındaki ilk fabrikasını da Türkiye’de açıyor. İstanbul’da kurulacak üretim tesisi 8 bin 300 metrekarelik kapalı alana sahip. Ukraynalı şirketin resmi sitesinden duyurulan haberde İstanbul’daki fabrikada 400 kişi çalışacak, ayda en az 150 bin güvenlik sistemleri cihazı üretilecek. Firmanın kurucusu ve CEO'su Aleksandr Konotopski, 2021 yılında Ukrayna'da Forbes tarafından yılın girişimcisi ödülüne layık görülmüştü. Savaş nedeniyle büyük yara alan ülkede Ajax Systems'ın Ukrayna'daki ürünlerin mevcut üretimini ve geliştirmesini tamamen restore ettiği, tesis için aktif olarak uzmanlar işe aldığı ve Ar-Ge ekibini genişlettiği biliniyor. Şirket, bu üretim tesislerinin Ukrayna'da kalmaya devam ettiğini açıkladı. Ukraynalı şirket için Türkiye ilk yurtdışı üretim üssü olsa da, Polonya'da kendi lojistik merkezi bulunuyor. İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa, BAE, Güney Afrika pazarlarında oldukça güçlü olan şirketin ürünleri 160 ülkede kullanılıyor.

Savaş ile birlikte ürünlerine yenilerini de ekleyen Ajax, Systems, Ukrayna Hükümeti ile Air Alarm (Hava Alarmı) uygulamasını üretmişti. Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan saygısı, Donbas ve Kırım’ın işgal edildiği 2014 yılından bu yana değişmedi. İki ülke arasında geliştirilen ilişkiler, imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, Kiev Yönetimi ve Ukrayna halkının her daim yanında olduğuna yönelik mesajlar ülkede Türkiye algısının da olumlu yönde artmasına neden oldu. Savunma sanayisinde yapılan işbirlikleri ve Bayraktar başta olmak üzere İHA ve SİHA’ların başarılı deneyimleri Ukrayna’da Türkiye’ye olan ilginin de artmasını sağlıyor. Ajax’ın özellikle teknolojiye yönelik yatırımı da bunun göstergesi. Tüm bu iyi ilişkilerle birlikte Türkiye'de faaliyet yürüten Ukraynalı şirket sayısının artması bekleniyor.

Kaynak: Dunya