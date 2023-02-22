Ukrayna değil! Putin'in gizli planı deşifre oldu: O ülkeyi Rusya'ya katmayı hedefliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün başkent Moskova'da parlamento üyeleri ve askerlere bir konuşma yaptı. Ukrayna'yı işgal girişimine değinen Putin "Donbass problemini çözmek için her şeyi denedik ancak Batı başka bir senaryo için hazırlandı" dedi. Ukrayna'nın savaştan önce Batı ile silah anlaşmaları için temasa geçtiğini öne süren Putin, Rusya'nın çıkarlarını ve konumunu korumaya devam edeceğini söyledi.

"Rusya'yı savaş alanında yenmek imkansız"

Putin "ABD tek taraflı olarak anlaşmalardan çıktı. Savaşı onlar başlattı ve biz güç kullanarak durdurmak mecburiyetinde kaldık" diye konuştu. "Ukrayna'daki gidişatın sorumluluğu Batı elitlerine aittir" diyen Putin, sözlerine " Rusya'yı savaş alanında yenmek imkansız. Ukrayna ne kadar çok uzun menzilli füze sistemi alırsa, biz de tehdidi o kadar ileri götüreceğiz" diye devam etti. Putin, Rusya ile ABD arasında imzalanan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerinin sınırlandırılmasını içeren Yeni START anlaşmasını askıya aldıklarını duyurdu.

Sarmat'ı ateşledi

Amerikan CNN International, ABD lideri Biden Kiev'i ziyaret ederken Rusya'nın füze düğmesine bastığını ancak başarısız bir deneme gerçekleştirdiğini duyurdu. Putin tarafından beş yıl önce duyurulan Sarmat adlı kıtalararası balistik füze, Joe Biden Kiev'deyken ateşlendi. CNN'ne bilgi veren kaynaklar, başarısız olan füze testini Moskova'nın Washington'a önceden bildirdiğini söyledi. ABD, Batılı ülkeler tarafından 'Şeytan' adı takılan 18 bin kilometre menzilli Sarmat'ın test edilmesini bir tırmanış olarak görmedi. CNN, Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında başarısız füze denemesinden söz etmediğini de ekledi. Rus ordusunun envanterine kısa sürede girmesi beklenen Sarmat füzesi, nükleer başlık taşıyabiliyor, Kuzey ve Güney kutbunu geçerek hedefe ulaşabiliyor.

Belarus planı

Öte yandan, Rusya'nın Belarus'la ilgili planlarının sızdırıldığı iddia ediliyor. Sızdırılan başkanlık belgelerinde, Moskova'nın 2030 yılına kadar Belarus'u ilhak ederek Rusya Federasyonu'na dahil etmeyi planladığı iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'de kurduğu bir hükümet birimi olan Rusya Devlet Başkanlığı Sınır Ötesi İşbirliği Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgeler, "Yahoo! News" ve Alman "Sueddeutsche Zeitung" gazetesi tarafından elde edilirken, gizli dosyanın adının "Rusya Federasyonu'nun Belarus'taki Stratejik Hedefleri" olduğu belirtildi. Belgeler, Belarus'u ilhak etmek ve "tarihi Rusya'nın bir parçasını restore etmek" için kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere üç olası yaklaşımı ortaya koydu.

Lukaşenko'dan "ordu kurun" talimatı

Orta vadeli plan, Belarus'un resmi olarak 2025 gibi erken bir tarihte Rusya'nın bir parçası olduğunu öngörürken, uzun vadeli plan ise 2023'e kadar 7 yıllık bir zaman çizelgesi veriyor. Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, gönüllülerden oluşacak 100 ila 150 bin arasında bir kara ordusu kurulması talimatı verdiği öğrenildi.