Ukrayna, çocuk tacizcilerini hadım etme kararı aldı!

Münübe Yılmaz

Tüm dünyada çocuklara yönelik cinsel saldırılar artarken Ukrayna örnek bir karar aldı...

Ukrayna’da çocuk istismarcılarının hadım edilmesini sağlayan yasal düzenleme, 247 parlamenterin oyu ile kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre, 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olanlara hadım cezası uygulanmayacak. Mevcut yasal düzenlemede, çocuk istismarcıları 10 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılıyordu. Yeni düzenleme ayrıca, cinsel istismar suçunu işleyen kişilerin ömür boyu polis tarafından ‘idari gözetimde’ tutulmasını da kapsıyor. Yeni düzenleme, çocuk istismarcılarının şartlı salıverilmesini yasaklarken, 20 yıla kadar hapis cezası almasını da içeriyor. Düzenlemenin yasalaşması için ikinci oylamadan da geçmesi gerekiyor.