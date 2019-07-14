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Ukrayna, çocuk tacizcilerini hadım etme kararı aldı!

Ukrayna, 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olanları muaf tutacak şekilde, çocuk tacizcilerinin hadım edilmesini öngören karar aldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:20
Ukrayna, çocuk tacizcilerini hadım etme kararı aldı!

 Münübe Yılmaz 

Tüm dünyada çocuklara yönelik cinsel saldırılar artarken Ukrayna örnek bir karar aldı...

Ukrayna’da çocuk istismarcılarının hadım edilmesini sağlayan yasal düzenleme, 247 parlamenterin oyu ile kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre, 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olanlara hadım cezası uygulanmayacak. Mevcut yasal düzenlemede, çocuk istismarcıları 10 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılıyordu. Yeni düzenleme ayrıca, cinsel istismar suçunu işleyen kişilerin ömür boyu polis tarafından ‘idari gözetimde’ tutulmasını da kapsıyor. Yeni düzenleme, çocuk istismarcılarının şartlı salıverilmesini yasaklarken, 20 yıla kadar hapis cezası almasını da içeriyor. Düzenlemenin yasalaşması için  ikinci oylamadan da geçmesi gerekiyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:20
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