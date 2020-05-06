Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha’dan, ULUSKON’A yatırım çağrısı:

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukraynalı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapması için bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini kaydederek, bu konuda ULUSKON’dan destek istedi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Büyükelçi Sybiha’yı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı. Ziyarette konuşan Büyükelçi Sybiha, Ukrayna ve Türkiye’nin karşılıklı ticaret potansiyelleri ve işbirliği olanakları arttırılması gerektiğini vurguladı. Sybiha, her iki ülkenin de iş insanlarının yatırıma teşvik edecek çalışmalar başlatmaya hazır olduğunu belirtti. Ukraynalı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapması için farkındalıklarının ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Ziyarette konuşan Başkan Atasoy ise iki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, ULSKON olarak bu konuya büyük önem verdiklerini aktardı. Yatırımların karşılıklı olarak arttırılması için yaz aylarında resmi gezi planladıklarını da söyleyen Başkan Atasoy, bir gurup iş insanıyla Ukrayna’ya gitmeyi düşündüklerini belirtti.

Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.