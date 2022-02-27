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Gündem Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: Ey Türk insanı inanılmazsın
Gündem

Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: Ey Türk insanı inanılmazsın

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türklerin elçiliğe gönderdiği yardım malzemelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli olur" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 18:52:00 -
Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: Ey Türk insanı inanılmazsın

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırılar 4. gününe girdi. Türklerin Ukrayna'ya yardımları devam ederken 1 milyon TL’yi aşkın bağış toplandı. İnsani yardım malzemeleri de büyükelçiliğe gönderilmeye başlandı.

"Dost kara günde belli olur"

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği, yardım malzemelerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükelçilikten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli olur! Bugün, #Mevlana'nın ‘aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir’ sözleri ayrı anlam taşıyor."

 

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Yorumlar

ukraynalı

aynen ama biz avrupaya göçtük yine, size de milyonlarca fenotip artıklarınızla iyi evrilmeler
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