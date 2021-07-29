  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kendisini vicdanlı "alevi" diye tanıtan, alevi istismarcısı Sevilay, onların statüsü insan, İnsan!

Afganistan’a ek asker mi gönderilecek? Türkiye’den son dakika açıklama

Acun’un yasa dışı bahis uyanıklığında yeni perde!

Kıbrıs’taki cuma namazı görüntüleri onu ele verdi! İsmail Saymaz yine baltayı taşa vurdu

Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması

Aşılanmamış grupta çok büyük akciğer enfeksiyonu! Bilim Kurulu Üyesi tarafından doğrulandı

Çok kişi aynı hatayı yapıyor! Maden suyunu bu şekilde içenler dikkat

Sosyal medya ayağa kalktı! 'Aşı olmayana ekmek yok' provokasyonu

Teröristbaşı Karayılan talimat vermiş! Gergerlioğlu gibilerini kurtarırsanız işte böyle yaparlar

Ruslar ifşa oldu! Türk SİHA'larına karşı geliştirdiler
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Didim’deki yangın kontrol altına alındı
Kilis'te orman yangını söndürülemiyor
Bakan Yanık'tan oğluna kavuşan anneye sürpriz
Dünya Ukrayna Bayraktar TB2'leri kriz bölgesinde uçurdu
Dünya

Ukrayna Bayraktar TB2'leri kriz bölgesinde uçurdu

Karadeniz'de Rusya ve NATO arasında gerilim sürerken Ukrayna'dan flaş bir adım geldi. Kiev yönetiminin Türkiye'den tedarik ettiği TB2 insansız hava araçları, Karadeniz'de devriye atmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 17:04:00 - 2021-07-29 17:14:01
Ukrayna Bayraktar TB2'leri kriz bölgesinde uçurdu

Ukrayna ordusuna ait Bayraktar TB2 insansız hava araçları, kısa süre önce Karadeniz üzerindeki hava sahasında devriye gezmeye başladı. 28 Temmuz 2021 günü, İHA’lardan biri Mıkolayiv yakınlarındaki Kulbakino hava üssünden havalandı ve birkaç saat boyunca Karadeniz’in kuzeybatı kesimindeki durumu izledi.

Ukrayna ordusunun, Türkiye’den aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları Karadeniz üzerindeki hava sahasında devriye gezmeye başladı.

Dumskaya sitesinin haberine göre, 28 Temmuz 2021’de sabahın erken saatlerinde, İHA’lardan biri Mıkolayiv yakınlarındaki Kulbakino hava üssünden havalandı ve birkaç saat boyunca Karadeniz’in kuzeybatı kesimindeki durumu izledi.

Uçuşun yaklaşık 5 bin metre yükseklikte gerçekleştiği bildirilirken, Bayraktar’ın görevini tamamladıktan sonra Kulbakino havaalanına döndüğü kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay