Ukrayna Bayraktar TB2'leri kriz bölgesinde uçurdu
Karadeniz'de Rusya ve NATO arasında gerilim sürerken Ukrayna'dan flaş bir adım geldi. Kiev yönetiminin Türkiye'den tedarik ettiği TB2 insansız hava araçları, Karadeniz'de devriye atmaya başladı.
Ukrayna ordusuna ait Bayraktar TB2 insansız hava araçları, kısa süre önce Karadeniz üzerindeki hava sahasında devriye gezmeye başladı. 28 Temmuz 2021 günü, İHA’lardan biri Mıkolayiv yakınlarındaki Kulbakino hava üssünden havalandı ve birkaç saat boyunca Karadeniz’in kuzeybatı kesimindeki durumu izledi.
Ukrayna ordusunun, Türkiye’den aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları Karadeniz üzerindeki hava sahasında devriye gezmeye başladı.
Dumskaya sitesinin haberine göre, 28 Temmuz 2021’de sabahın erken saatlerinde, İHA’lardan biri Mıkolayiv yakınlarındaki Kulbakino hava üssünden havalandı ve birkaç saat boyunca Karadeniz’in kuzeybatı kesimindeki durumu izledi.
Uçuşun yaklaşık 5 bin metre yükseklikte gerçekleştiği bildirilirken, Bayraktar’ın görevini tamamladıktan sonra Kulbakino havaalanına döndüğü kaydedildi.