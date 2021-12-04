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Teknoloji Ukrayna Baykar'ın hamlesini duyurdu: 2022'de temeli atılacak
Teknoloji

Ukrayna Baykar'ın hamlesini duyurdu: 2022'de temeli atılacak

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Baykar'ın Ukrayna'da kuracağı tesis için arsa satın aldığını duyurdu. Bodnar, 2022'nin sonuna kadar işletmenin temellerinin atılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 10:51:00 -
Ukrayna Baykar'ın hamlesini duyurdu: 2022'de temeli atılacak

Radio NV'ye konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Baykar'ın Ukrayna'da eğitim ve SİHA üretimi için kuracağı tesis hakkında açıklamalarda bulundu. Bodnar, Ukrayna'daki Baykar fabrikasının inşaatına başlamak için arsanın satın alındığını söyledi. Bodnar, önümüzdeki yılın sonuna kadar işletmenin temellerinin atılacağını ifade etti.

"Baykar'ın Ukrayna şubesi kuruldu"

Tesisin inşaatına başlanması için ruhsatlandırma sürecinin devam ettiğini belirten Bodnar, "Şirket bir arsa satın aldı. Baykar Makina firmasının Ukrayna şubesi kuruldu. İlk uçağın ne zaman üretileceğini tam olarak söyleyemem ama yapım süreci oldukça hızlı olacak. 2022'nin sonuna kadar tesisin temellerini göreceğimizi umuyorum" dedi.

star.com.tr

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