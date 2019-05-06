Ukrayna, Avrupa'dan doğal gaz ithalatını artırdı

MOSKOVA (AA) - Ukrayna’nın, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal ettiği doğal gaz miktarı bu yılın ilk dört ayında 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak yaklaşık 2,4 milyar metreküpe çıktı.

Ukraynalı kamu doğalgaz şirketi Ukrtransgaz'dan yapılan açıklamada, AB ülkelerinden ithal edilen doğal gaz miktarının arttığı kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında Ukrayna’nın AB’den 2,4 milyar metreküplük doğal gaz ithal ettiği belirtilen açıklamada, "Bu miktar, 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 10 daha fazla." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna’nın yaklaşık 3,5 yıldır Rusya’dan doğal gaz ithal etmediği vurgulanırken, "2019’un ilk dört ayında Slovakya’dan 1,2 milyar, Polonya’dan 400 milyon ve Macaristan’dan 700 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi." denildi.

Söz konusu dönemde, Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderdiği doğal gaz miktarının da artığı aktarılan açıklamada, "2019’un ilk dört ayında Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilen doğal gaz miktarı 2018’e göre yüzde 6 artarak 29,3 milyar metreküpe çıktı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna, Kasım 2015’te Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilmesine ilişkin sözleşme 2019 sonunda sona erecek.