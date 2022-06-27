Rus füzeleri Kremçuk'ta bir AVM'ye isabet etti. Peki, ölen yaralanan var mı?

Ukrayna AVM saldırısı son durum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'ta 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu söyledi.

Zelenski, "Saldırısı sırasında AVM'de binden fazla kişi vardı. Kurbanların sayısını tahmin etmek imkansız" dedi. Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Meletskiy füzenin isabet ettiği alanın çok kalabalık bir bölge olduğunu belirtti ve ölümlerin yaşandığını ifade etti.