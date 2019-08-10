UKON’dan “vekalet kurban” uyarısI

UKON’dan yapılan yazılı açıklamada, kurbanlıklar konusunda gerek yetkililerin gerekse vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin uyarıda bulunuldu. Kurban ibadetinin, kurbanlıklara acı çektirmeden, çevreyi kirletmeden, sağlıklı ve hijyenik bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, bu yıl kurbanlık sayısının yeterli olduğu ancak olası talep artışlarına karşılık alınacak tedbirlerin de önem taşıdığı belirtildi.

Fahiş ücretler alınmamalı Belediyeler tarafından il ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinde, hayvan satış yeri, çadır ücretleri ve kesim yapan kasapların aldığı ücretlerin yüksekliğinin üreticilere ve tüketicilere olumsuz yansıdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Dernek ve vakıfların kestikleri kurbanlarda, vekaleti veren kurban sahibinin vekaletinin yerine getirilip getirilmediği, yetkili kurumlar tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Kurbanlık hissesi satışı yapan ulusal zincir marketlerin kesim ve dağıtım işlemlerinde adil olarak hareket etmeleri ve hisse başına dağıtılacak et miktarı hesabına dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Yaklaşık 200 bin ton kırmızı et üretiminin gerçekleştiği bayramda kesilen kurbanlıkların yaklaşık yüzde 10’u hatalı saklama koşulları nedeniyle yenilemez hale gelmekte ve israf olmaktadır.” Kurban alımında hayvanların kulak küpesi ve hayvan pasaportuna haiz olduğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, kurban etlerinin konulduğu poşetlerin ağzının kapatılmaması ve mutlaka buzdolabında soğutulması uyarısı yapıldı