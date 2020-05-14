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Aktüel

Uğur’un kazananı Özge Sarıca oldu

2020 dönemi Uğur’un sesi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:51:08 -
Uğur’un kazananı Özge Sarıca oldu

2020 dönemi Uğur’un sesi oldu.


Düzce’de farklı sosyal faaliyetler yürüterek dikkatleri üzerine çeken Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, korona virüs tedbirleri nedeni ile evlerde kalan öğrencileri için farklı aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Daha önce geniş katılım ile gerçekleştirilen Uğur’un sesi adlı ses yarışması bu sefer online düzenlendi. Onlarca öğrencinin katıldığı yarışmanın son bölümünde Özge Sarıca ve Sude Büyükkaya yarıştı. Öğrencilerin kıyasıya yarış verdiği Uğur’un sesi ses yarışmasında kazanan Özge Sarıca oldu. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi kurucusu Gökhan Sarıgül, “ Korona virüs nedeni ile evlerinde bulunan öğrencilerimiz için farklı aktiviteler yapmaya devam ediyoruz. Daha önce bire bir yaptığımız etkinliklerimizi sosyal ağlar üzerinden yapmaya başladık. Kariyer günleri programı gerçekleştirdik. Bu programda öğrencilerimizin gelecek hayatını şekillendirecek isimlerle telekonferanslar yaptırdık. Her yıl gerçekleştirdiğimiz ‘Uğur’un Sesi’ ses yarışmasını bu yıl sosyal medya üzerinden gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz yoğun bir katılım gösterdi. Kıyasıya bir mücadele oldu. Öğrencilerimiz evlerinde sıkılmadan güzel bir aktivite gerçekleştirdik. Final programında da öğrencilerimiz Özge Sarıca ve Sude Büyükkaya yarıştı. Yapılan değerlendirmeler ve oylama sonrasında 2019-2020 dönemi Uğur’un sesi ses yarışmasını Özge Sarıca kazandı. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

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