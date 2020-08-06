Uğurtan Sayıner öldü mü? Bizimkiler’deki Cemil kimdir?

'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. 76 yaşındaki sanatçı, ambulansla Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Kızılaslan, "Yaşlılığa bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor, ama yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu" dedi.

Uğurtan Sayıner kimdir?

Uğurtan Sayıner, 1944 Samsun doğumlu. İktisat fakültesi mezunu olan oyuncu, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.

Filmografisi:

Kabaktanmı Dudaktanmı - 2012

Yağmurdan Sonra - 2010

İki Koca Adam - 2007

Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006

Sevda Tepesi - 2005

Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005

Falımda Bir Kız Var - 2004

Yazlıkçılar - 1993

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Bizimkiler - 1989

El Kızı - 1989

Biri Ve Diğerleri - 1987

Perihan Abla - 1986

İstanbul 1979 - 1979