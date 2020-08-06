Uğurtan Sayıner öldü mü? Bizimkiler’deki Cemil kimdir?
Bizimkiler dizisinde Baykuş Cemil karekterini canlandıran Uğurtan Sayıner’in sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılması sonrası Uğurtan Sayıner öldü mü? Soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner hangi filmlerde oynadı? İşte Bizimkiler dizisi Cemil - Uğurtan Sayıner hayatı biyografisi.
'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. 76 yaşındaki sanatçı, ambulansla Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Kızılaslan, "Yaşlılığa bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor, ama yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu" dedi.
Uğurtan Sayıner kimdir?
Uğurtan Sayıner, 1944 Samsun doğumlu. İktisat fakültesi mezunu olan oyuncu, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.
Filmografisi:
Kabaktanmı Dudaktanmı - 2012
Yağmurdan Sonra - 2010
İki Koca Adam - 2007
Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006
Sevda Tepesi - 2005
Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005
Falımda Bir Kız Var - 2004
Yazlıkçılar - 1993
Bir Milyara Bir Çocuk - 1990
Bizimkiler - 1989
El Kızı - 1989
Biri Ve Diğerleri - 1987
Perihan Abla - 1986
İstanbul 1979 - 1979