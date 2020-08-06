  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam

Uğurtan Sayıner öldü mü? Bizimkiler’deki Cemil kimdir?

Bizimkiler dizisinde Baykuş Cemil karekterini canlandıran Uğurtan Sayıner’in sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılması sonrası Uğurtan Sayıner öldü mü? Soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner hangi filmlerde oynadı? İşte Bizimkiler dizisi Cemil - Uğurtan Sayıner hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:14:00 - 2020-08-06 16:15:34
Uğurtan Sayıner öldü mü? Bizimkiler’deki Cemil kimdir?

'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. 76 yaşındaki sanatçı, ambulansla Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Kızılaslan, "Yaşlılığa bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor, ama yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu" dedi.

Uğurtan Sayıner kimdir?

Uğurtan Sayıner, 1944 Samsun doğumlu.  İktisat fakültesi mezunu olan oyuncu, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.

Filmografisi:

Kabaktanmı Dudaktanmı - 2012

Yağmurdan Sonra - 2010

İki Koca Adam - 2007

Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006

Sevda Tepesi - 2005

Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005

Falımda Bir Kız Var - 2004

Yazlıkçılar - 1993

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Bizimkiler - 1989

El Kızı - 1989

Biri Ve Diğerleri - 1987

Perihan Abla - 1986

İstanbul 1979 - 1979

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu
Ekonomi

Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu

Altın fiyatları rekor kırdı. Altının değer kazanmasında yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zaman..
Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil
Gündem

Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamayla ilgili konuştu. Yarar “Amonyum nitratı bu şekilde te..
AK Parti'de 12 ismin istifası istendi
Siyaset

AK Parti'de 12 ismin istifası istendi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, genel merkez tarafından 12 ilçe başkanının istifasının istenildiğini açıkladı.

Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı