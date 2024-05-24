  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meteoroloji'den çok sayıda uyarı geldi! Birçok ile son dakika sağanak uyarısı: Hava durumu tahminleri

Benzin, motorin ve LPG 23 Mayıs güncel fiyatlar: Akaryakıt fiyatlarında güncel durum!

Nevşin Mengü ve Fatih Altaylı'ya Avrupa medyasından kapak!

Nihat Genç'ten İmamoğlu'na zehir zemberek Roma tepkisi!

Hidrojenle çalışan uçak motoru: elektrikli uçağında projesine başladı!

Son dakika! Üsküdar'da kafede silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

AK Partili vekil konuştu CHP'liler alındı! İlk kez içmekten utandılar

Kemalist Müjdat Gezen'in cahilliği paçalarından akıyor!

Lockheed Martin'den Türkiye için görülmemiş açıklama: Orada 700 uçak var

Bakan Şimşek vurgu yaptı: Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var... Türkiye adımı
Spor Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması: Yeni rotasını arıyor! Maç sonrası peş peşe paylaşımlar
Spor

Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması: Yeni rotasını arıyor! Maç sonrası peş peşe paylaşımlar

Yeniakit Publisher
2024-05-24 08:12:00 -
Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması: Yeni rotasını arıyor! Maç sonrası peş peşe paylaşımlar

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, final kaybetmek çok üzüntü veriyormuş onu görmüş oldum." dedi.
"Biz Trabzonspor'u kupalar için sevmedik"

Bordo mavili takımın kaptanı şunları söyledi:

"1-0 öne geçtikten sonra agresif olamadık. Üzgünüz, buraya gelen taraftarımıza kupa hediye etmek istiyorduk. Hak ettik mi? Bölüm bölüm iyi oynadık, Beşiktaş da bazı bölümlerde bizden iyi oynadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu kulüp büyük bir kulüp, Trabzonspor kupa almaya alışmış bir kulüp. Biz Trabzonspor'u kupalar için sevmedik. Bizim için hayali bir kahraman gibi. Bu camia çok kupa kaldıracaktır. Ertuğrul Başkan, Abdullah hoca, Trabzonspor için çalışan herkes ben olsam da olmasam da kupalar kazanacaktır."

Transfer açıklaması
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ben olsam da olmasam da sözlerin, ayrılık sinyali mi?" sorusuna Uğurcan Çakır, "Transfer için değil, genel olarak söylüyorum. İsimler önemli değil, camia önemlidir. Bugün final kaybetti ama daha çok kupa kazanacaktır. Ben Trabzonspor'u bu yüzden seviyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23