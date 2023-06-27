Uğurcan Çakır'a Avrupa devi talip! Bomba haber: Performansı sebebiyle resmi yazı gönderdiler

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa'dan çok sayıda takımı peşine takan Uğurcan Çakır'a bir talip daha çıktı. Avrupa'nın dev kulüpleri arasında gösterilen mavi-lacivertlilerin, Trabzonspor'un kaptanı için harekete geçtiği öne sürüldü.

Trabzonspor'un kaptanını kadrosuna katmak isteyen dev kulübün, bordo-mavililere resmi yazı gönderdiği aktarıldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

18 MAÇTA GOL YEMEDİ

Uğurcan Çakır, bu sezon hedeflerinin arkasında kalan bordo-mavililerde dikkat çeken bir performansa imza attı. 27 yaşındaki file bekçisi, 44 müsabakada eldivenleri giydi. Uğurcan Çakır bu maçların 18'inde kalesini gole kapattı.

Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan tecrübeli kalecinin bordo-mavililerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. 27 yaşındaki eldiven, A Milli Futbol Takımı'nda 22 maçta görev yaptı.

"TÜRKİYE'DE HERHANGİ BİR KULÜBE VERMEYİZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kısa süre önce Uğurcan Çakır'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ertuğrul Doğan, "Uğurcan Çakır, bizim kaptanımız. Çok da sevdiğiniz bir kardeşimiz. Uğurcan'ı Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Uğurcan'ın Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini isteriz. Türk futbolu ve Uğurcan için isteriz ama şu an böyle bir durum yok. Şu anda bize gelen böyle bir resmi teklif yok" ifadelerini kullanmıştı.

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DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Uğurcan Çakır için Avrupa'dan dev kulüpler sıraya girdi. İngiltere'den Sheffield United ve Nottingham Forest'ın tecrübeli eldiveni yakın takibe aldığı öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre; İtalya Serie A ekibi Inter, Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Çizme temsilcisinin, tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak için resmi ilgi kağıdı gönderdiği öğrenildi.

Andre Onana'nın Manchester United'a transfer olmasının beklendiği ve Inter'in bu boşluğu Uğurcan Çakır ile doldurmayı hedeflediği aktarıldı. Inter'in Trabzonspor'a ilgi kağıdını yolladığı vurgulandı. Andre Onana'nın transferinin ardından Inter'in Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a resmi teklifini sunacağı kaydedildi.