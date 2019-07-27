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Uğur Soğutma Samsun’da

Türkiye’de soğutma sektörünün öncüsü Uğur Soğutma, etkinliklerine Samsun’da devam ederek Samsun Piazza AVM’deki programda halkla buluştu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:06
Uğur Soğutma Samsun’da

Türkiye’de soğutma sektörünün öncüsü Uğur Soğutma, etkinliklerine Samsun’da devam ederek Samsun Piazza AVM’deki programda halkla buluştu.


ALEM FM radyosunda “Kafa Açan Uzman” programının ana sponsoru olan Uğur Soğutma ile Alem FM iş birliğinde gerçekleştirilen bu etkinlikte birçok sürpriz hediyeler, ücretsiz yiyecek ve içecek ikramları dağıtıldı.


Samsun Piazza AVM önünde 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen “Kafa Açan Uzman” özel yayınıyla Samsunlular keyifli anlar yaşarken, etkinlik alanında Uğur Soğutma tarafından ücretsiz dağıtılan soğuk yiyecek ve içeceklerle de ferahladılar. Yine etkinlik alanında, ziyarete gelen misafirler için sergilenen ve Kurban Bayram’ına özel indirimli ürünler Uğur Soğutma’nın uzman kişileri tarafından tanıtıldı ve ürünler hakkında bilgi verildi.


Samsun’da gerçekleştirilen ve Samsun halkının da daha önceki illerde de olduğu gibi Uğur Soğutma’ya olan büyük ilgisinden, markaya gösterilen enerjiden çok etkilendiklerini dile getiren Alem FM programcıları ayrıca Kurban Bayramı’nın olmazsa olmazı Uğur derin dondurucuların Kurban Bayramı’na kadar devam edecek olan “Kurban Bayramı’na” özel indirimlerini kaçırmamalarını tüm Türkiye’de tüm Uğur yetkili bayilerinde ve ugur.com.tr adresinde de kolayca alabileceklerini hatırlattılar. 11 aya varan taksit ve ücretsiz 7 yıl garanti fırsatı da Uğur’un kampanyaları arasında devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:06
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