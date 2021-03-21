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Dünya Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Alman liyakat nişanı
Dünya

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Alman liyakat nişanı

BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya'da liyakat nişanı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 01:32:00 -
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Alman liyakat nişanı

Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile tüm dünyanın gündemine gelmişti.

İki bilim insanı Almanya'da liyakat nişanına layık görüldü.

Türeci ve Şahin, nişanlarını bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den aldı.

Atatürk büstüyle fotoğraf

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen ve Başbakan Angela Merkel’in de katıldığı törende, Türk bilim insanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya’nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" takdim edildi.

İki bilim insanı ödüllerini aldıktan sonra Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. İkili burada Atatürk büstüyle fotoğraf çektirdi.

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