Uğur Okulları'na "Yılın En Moda Okul Kıyafeti Ödülü"

İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları, rahat ve modern çizgiler taşıyan okul kıyafetleri kreasyonuyla, 9'uncu Fashion TV Moda Ödülleri Töreni’nde Yılın En Moda Okul Kıyafeti Ödülü’nün sahibi oldu.



Uğur Okulları açıklamasına göre, bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Fashion TV Moda Ödülleri, İstanbul Fişekhane’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Moda, sanat ve iş dünyasını bir araya getiren gecede, Yılın En Moda Okul Kıyafeti kategorisinde Uğur Okulları ödülün sahibi oldu. Törende ödülü Uğur Okulları adına Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Ceren Yücel Canoğlu aldı.

Klasik üniforma anlayışından uzak olan, kanserojen madde içermeyen Uğur Okulları okul kıyafetleri, rahatlığı ve modern çizgileriyle öğrencilerin okul dışında da giymek isteyecekleri tasarımlar olarak öne çıkıyor.

Gecede elde edilen gelir ise Engelsiz Yaşam Derneği ve Kızılay aracılığıyla, pandemi döneminde gösterdikleri üstün çabalar sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 200 çocuğuna eğitim bursu olarak değerlendirilecek.