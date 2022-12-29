Uğur Mumcu suikastında bilinmeyenler! "Dosyayı yeniden değerlendirmek lazım"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Uğur Mumcu suikastı ve Akın Birdal’a yapılan silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümleri:

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Hablemitoğlu’yla ilgili iddianamede o tuğla çekilmiş. Ayrıca Akın Birdal’a yapılan silahlı saldırı ve Uğur Mumcu suikastına ilişkin ipuçları da var.

Hablemitoğlu suikastının kilit isimlerinden olan Özel Kuvvetler’de görevli Nuri Gökhan Bozkır, Akın Birdal’ı neden izliyor? Ona bu görevi kim verdi?

İddianamede Uğur Mumcu suikastıyla ilgili iki nokta dikkati çekiyor.

Akın Birdal’a yapılan silahlı saldırının azmettirici iddiasıyla yargılanan Cemal Kulaksızoğlu, hapis cezasına çarptırılan Semih Tufan Gülaltay, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım, Korkut Eken ve Cem Ersever’in uğrak yeri. İddianamede buranın Uğur Mumcu’nun evini gören bir noktada olan Rüzgar Güvenlik’e dikkat çekiliyor.

Nuri Gökhan Bozkır, ifadesinde Mustafa Levent Göktaş’ın odasında Hablemitoğlu’nun aracını uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırdığı belirtilerek, patlayıcı sisteminin kullanılamayacağının, başka bir metodun denenmesi gerektiğinin konuşulduğunu anlatıyor. Uğur Mumcu aracının altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda ortadan kaldırılmıştı. Necip Hablemitoğlu da suikasta karşı önlem olarak iki aracına da uzaktan kumanda taktırmış.

Hablemitoğlu, Alman vakıflarıyla ilgili kitapları olan bir akademisyendi. Hayatına mal olan ise FETÖ’nün devlet içindeki örgütlenmesini anlattığı “Köstebek” isimli kitabı oldu.

MUSTAFA ÖZCAN NE DEDİ?

Enver Altaylı’nın en yakın adamı olan Nizamettin Afşar’ın ifadesinden bir bölümü özetleyerek aktarıyorum.

“Mustafa Özcan, Enver Altaylı’ya, ‘Necip ile ilgili konuyu Halil Şıvgın ile halledemedik. Bu adam hizmet hareketine zarar veriyor, bu işi halletmemiz lazım’ dedi. Enver Altaylı, ‘Cezaevinde bir arkadaşımız var. Yaklaşık onun da çıkmasına bir, bir buçuk yılı var. Bana kalırsa onu bekleyelim’ dedi. Mustafa Özcan, ‘Bir, bir buçuk yıl bekleyemeyiz. Bunun için çok geç olur’ dedi.

Enver Altaylı Almanya’ya gitti, Serhat Ilıcak’tan yardım istedi. Ama onun yardımcı olamayacağını öğrendi. Sonra güvenli telefondan Serhat Ilıcak’a, “Ben Levent Göktaş ile görüştüm, biz mutabık kaldık” dedi.

MİT MÜSTEŞARLIĞI

Özel Kuvvetler’de MAK Tim Komutanı olan Mustafa Levent Göktaş, MİT müsteşarı olmak için çalışıyor. Halil Şıvgın ise Necip Hablemitoğlu’nun kendisine “MİT müsteşarı olacağım” dediğini aktarıyor. Buraya bir virgül koyuyorum.

Necip Hablemitoğlu, Alman vakıflarının Türkiye’deki faaliyetlerinin aleyhinde kitap yazıyor, konferanslar veriyordu. Bergama’da Alman şirketlerinin siyanürle altın işletmeciliği yaptığını anlatıyordu.

BERGAMA’DAKİ ALTIN İŞİ

Bir iddiaya göre bu bilgileri Hablemitoğlu’na Özel Kuvvetler’in içindeki FETÖ’cüler sağlıyordu. Kafanız fazla karışmasın. Hablemitoğlu öldürüldükten sonra gözler nereye çevrildi? Alman vakıflarına. Peki Hablemitoğlu öldürüldükten sonra Bergama’daki altın işletmeciliği kimin eline geçti? FETÖ’cü İpek Koza Altın İşletmeciliği’nin eline geçti.

Burada eski MİT’çi Mahir Kaynak’ın, “Kime yaradı?” sorusu işe yaramıyor mu?

FETÖ PLANI

Şimdi MİT müsteşarlığı konusuna döneceğim.

Hablemitoğlu’na sızdırdığı belgelerle Alman vakıflarının hedefi haline getirip Bergama’daki altın madenine çöken FETÖ, diğer taraftan MİT müsteşarlığı için kendisine rakip gördüğü Hablemitoğlu’nu, Mustafa Levent Göktaş aracılığıyla mı ortadan kaldırdı?

Sorular çok ama iddianamenin içinde bu soruların yanıtları da var.

ROLLER

Hablemitoğlu suikastında yer alanların rollerine baktığımızda bize çok önemli ipuçları veriyor.

1) Enver Altaylı: Eski MİT ve CIA casusu. 27 Mayıs darbesini planlayanlardan Ruzi Nazar’ın öğrencisi. 12 Mart Muhtırası’nın mimarlarından MİT Müsteşarı Fuat Doğu’nun özel olarak yetiştirdiği bir isim. Zarrab davasında Türkiye aleyhinde ifade vermesi için eski MİT mensubu FETÖ’cü Mehmet Barıner’i yurtdışına kaçırırken yakalandı. Enver Altaylı, Hablemitoğlu cinayetini planlayan isim olarak yargılanıyor.

2) Mustafa Özcan: FETÖ’de Gülen’den sonraki en önemli isim. Enver Altaylı’nın kızının nikâhında bulanacak kadar aileye yakın. FETÖ’de parayı kontrol eden isim olarak biliniyor. Hablemitoğlu’nun ortadan kaldırılması için Enver Altaylı ile görüşen isim.

3) Mustafa Levent Göktaş: MİT müsteşarlığı için kendisine en yakın rakip olarak gördüğü Necip Hablemitoğlu’nun ortadan kaldırılması Tarkan Mumcuoğlu’na talimat vermekle suçlanıyor.

4) Aydın Köstem: Enver Altaylı ile Mustafa Levent Göktaş arasında irtibatı sağlayan kişi olarak biliniyor. Aydın Köstem silah işi yapıyor. ABD’nin uyuşturucu ile mücadele biriminden Brain isimli şahısla irtibatlı.

MUMCU SUİKASTI VE AKIN BİRDAL’A SALDIRI

Hablemitoğlu soruşturmasını yürüten Savcı Zafer Ergün, cinayetin işlendiği 18 Aralık 2002 tarihinin öncesinde bu kişiler arasında yoğun bir trafik yaşandığını tespit etmiş. İddianamede buna ayrıntılı olarak yer vermiş.

Hablemitoğlu suikastının arkasındaki ilişkiler ağı çok önemli ipuçlarını taşıyor. Bu ilişkiler ağı üzerinden Uğur Mumcu suikastı ve Akın Birdal’a yapılan silahlı saldırıyla ilgili dosyayı yeniden değerlendirmekte yarar var.