  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük skandal! Kılıçdaroğlu’ndan DEAŞ üyesine ziyaret!

Adeta sıraya girdiler! Selahattin Demirtaş'ı aklama yarışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması! Dakikalarca ayakta alkışlandı

Ulaşım alanında tarihi icat! Hem enerji gerekmiyor hem havada gidiyor

Bizans’ı diriltme planı! Tüm gezi zekalılara bomba çağrı

Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu! Yeniden kafa çıkarmaya hazırlanıyor

CHP raporunu şimdi ne yapacak? 'Sırtında kamera değil bomba çantası varmış'

Veli Ağbaba’dan skandal video! CHP, polis katili Dilşah Ercan’ı terörist olarak görmemiş!

Avrupa ülkesinden görülmemiş önlem! Putin bu karara çok sevinecek

Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor
Gündem Uğur Işılak’tan dört dörtlük söz
Gündem

Uğur Işılak’tan dört dörtlük söz

Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan sanatçı Uğur Işılak, hiçbir ambalajın teröristi gizleyemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 16:32:00 -
Uğur Işılak’tan dört dörtlük söz

 

YENİ AKİT  ANKARA

Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan ünlü sanatçı Uğur Işılak, hiçbir ambalajın teröristi gizleyemeyeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini duyururken, teröristin CHP'nin hak ihlali yapılan gazetecilerden olduğunu belirten bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.

AK Parti'de milletvekilliği yapan ünlü sanatçı Uğur Işılak resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ Terörist, gazeteci olsa da terörist, iş adamı olsa da terörist, milletvekili olsa da teröristtir. Hiçbir ambalaj sonucu değiştirmez. Allah, Türkiye’yi korusun ve yüceltsin” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23