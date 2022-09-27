Uğur Işılak’tan dört dörtlük söz

YENİ AKİT ANKARA

Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan ünlü sanatçı Uğur Işılak, hiçbir ambalajın teröristi gizleyemeyeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini duyururken, teröristin CHP'nin hak ihlali yapılan gazetecilerden olduğunu belirten bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.

AK Parti'de milletvekilliği yapan ünlü sanatçı Uğur Işılak resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ Terörist, gazeteci olsa da terörist, iş adamı olsa da terörist, milletvekili olsa da teröristtir. Hiçbir ambalaj sonucu değiştirmez. Allah, Türkiye’yi korusun ve yüceltsin” ifadelerini kullandı.