Uğur Işılak'tan AK Parti'ye önemli uyarı! "Hiç kimseyi şaşırtmasın"

AK Partili Uğur Işılak, kültür emperyalizmine yönelik AK Parti'ye önemli çağrılarda bulundu.

Uğur Işılak, "Kültür ve sanatı dert edinmiş temsilcileriniz yoksa meclisinizde; kürsüler, gelecek seçim kadar, gelecek neslin meselesini konuşan hatiplerle aşınmıyorsa, dövünmek ve yakınmak için başka sebep aramaya gerek yok" diye yazdı..

Uğur Işılak, paylaşımında şunları söyledi:

"Yeri gelmişken…

Kültür emperyalizminin, sözüm ona “sanatçı” üretiminden, azizler çıkarmasını beklemek safdilliktir.

Uluslararası bir dayatmanın sonucu olan bu edilgen sanatçı profili, hiç kimseyi şaşırtmasın.

Bu çarkın dişlileri arasında işini yapan mefkûresiz çocuklara, kızmayı da doğru bulmuyorum.

Asıl kızılacak ve şaşılacak husus, bu meselenin hâlâ ciddiyetinin farkına varılmamış olmasıdır.

Kültür, sanat ve estetiğin, bir toplumun şekillenmesinde; slogan, hamaset ve kalıplaşmış retorikten binlerce kat daha etkili olduğunu kavramadan, uzun vadeli hiçbir yol kat edilemez.

Medeniyet, sanatla teşekkül eder, beylik cümlelerle değil.

Kültür ve sanatı dert edinmiş temsilcileriniz yoksa meclisinizde; kürsüler, gelecek seçim kadar, gelecek neslin meselesini konuşan hatiplerle aşınmıyorsa, dövünmek ve yakınmak için başka sebep aramaya gerek yok."