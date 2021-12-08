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Gündem Uğur Işılak'tan AK Parti'ye önemli uyarı! "Hiç kimseyi şaşırtmasın"
Gündem

Uğur Işılak'tan AK Parti'ye önemli uyarı! "Hiç kimseyi şaşırtmasın"

AK Parti eski İstanbul milletvekili Uğur Işılak, sosyal medya hesabından dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kültür emperyalizmine karşı önemli uyarılarda bulunan Uğur Işılak, "Kültür emperyalizminin, sözüm ona “sanatçı” üretiminden, azizler çıkarmasını beklemek safdilliktir. Uluslararası bir dayatmanın sonucu olan bu edilgen sanatçı profili, hiç kimseyi şaşırtmasın." ifadesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 23:36:00 - 2021-12-08 23:44:13
Uğur Işılak'tan AK Parti'ye önemli uyarı! "Hiç kimseyi şaşırtmasın"

AK Partili Uğur Işılak, kültür emperyalizmine yönelik AK Parti'ye önemli çağrılarda bulundu.

Uğur Işılak, "Kültür ve sanatı dert edinmiş temsilcileriniz yoksa meclisinizde; kürsüler, gelecek seçim kadar, gelecek neslin meselesini konuşan hatiplerle aşınmıyorsa, dövünmek ve yakınmak için başka sebep aramaya gerek yok" diye yazdı..

Uğur Işılak, paylaşımında şunları söyledi:

"Yeri gelmişken…

Kültür emperyalizminin, sözüm ona “sanatçı” üretiminden, azizler çıkarmasını beklemek safdilliktir.

Uluslararası bir dayatmanın sonucu olan bu edilgen sanatçı profili, hiç kimseyi şaşırtmasın.

Bu çarkın dişlileri arasında işini yapan mefkûresiz çocuklara, kızmayı da doğru bulmuyorum.

Asıl kızılacak ve şaşılacak husus, bu meselenin hâlâ ciddiyetinin farkına varılmamış olmasıdır.

Kültür, sanat ve estetiğin, bir toplumun şekillenmesinde; slogan, hamaset ve kalıplaşmış retorikten binlerce kat daha etkili olduğunu kavramadan, uzun vadeli hiçbir yol kat edilemez.

Medeniyet, sanatla teşekkül eder, beylik cümlelerle değil.

Kültür ve sanatı dert edinmiş temsilcileriniz yoksa meclisinizde; kürsüler, gelecek seçim kadar, gelecek neslin meselesini konuşan hatiplerle aşınmıyorsa, dövünmek ve yakınmak için başka sebep aramaya gerek yok."

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Yorumlar

agir toplar asil nazik sanatcilar zaten sayili, hepsi milletin en ücra kosesinde sevilir...diger kifayetsiz muhteris gorgusuz cihangir tayfasi ne siyasi aparatlik gorevi verilse yapar kucuk mahallelerinde gaza getirip

........
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