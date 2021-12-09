Uğur Işılak'tan AK Parti'ye kritik uyarı! 'Tehlikeli' deyip açıkladı

Bir dönemler İstanbul'da AK Parti milletvekilliği yapan Uğur Işılak, sosyal medya hesabından dizi ve filmler üzerinden artan kültürel bozukluğa değindi.

Uğur Işılak'tan AK Parti Uyarı!

Toplumsal olayları kendine dert edinmiş ve tarihi göğsünde taşıyan nesiller yerine ciddi bozukluklar içeren bir neslin geldiğini sözleriyle ifade etti. Işılak, "Kültür emperyalizminin, sözüm ona “sanatçı” üretiminden, azizler çıkarmasını beklemek safdilliktir. Uluslararası bir dayatmanın sonucu olan bu edilgen sanatçı profili, hiç kimseyi şaşırtmasın" ifadeleriyle başladığı açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bu çarkın dişlileri arasında işini yapan mefkûresiz çocuklara, kızmayı da doğru bulmuyorum.

Asıl kızılacak ve şaşılacak husus, bu meselenin hâlâ ciddiyetinin farkına varılmamış olmasıdır.

Kültür, sanat ve estetiğin, bir toplumun şekillenmesinde; slogan, hamaset ve kalıplaşmış retorikten binlerce kat daha etkili olduğunu kavramadan, uzun vadeli hiçbir yol kat edilemez.

Medeniyet, sanatla teşekkül eder, beylik cümlelerle değil.

Kültür ve sanatı dert edinmiş temsilcileriniz yoksa meclisinizde; kürsüler, gelecek seçim kadar, gelecek neslin meselesini konuşan hatiplerle aşınmıyorsa, dövünmek ve yakınmak için başka sebep aramaya gerek yok."