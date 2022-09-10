Uğur Işılak, o ismi yerin dibine soktu! Bir daha insan içine çıkamaz
İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Osmanlı ile ilgili akla ziyan açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e ünlü sanatçı Uğur Işılak'tan çok sert bir cevap geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Gündoğdu Meydanı'ndaki etkinlikte "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" şeklinde ifadeler kullanarak Osmanlı'ya hakaret etmişti.
Soyer'in bu açıklamalarına birçok kesimden tepki yağmıştı.
Işılak: Ya soy, ya boy ya da kan uyuşmazlığı vardır
Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği de yapan ünlü sanatçı Uğur Işılak, Soyer'in bu skandal sözlerine sosyal medya hesabından okkalı bir cevap verdi.
Uğur Işılak, "Bu aziz toprakları, döktüğü kanlarla vatan yapan ecdadına saygı ve minnet duymak yerine, hakaret ediyorsa bir kişi; ya soy, ya boy ya da kan uyuşmazlığı vardır kesin." ifadelerini kullandı.