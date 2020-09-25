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Gündem Uğur Dündar'ın hadis-i şerif paylaşımı dalga konusu oldu
Gündem

Uğur Dündar'ın hadis-i şerif paylaşımı dalga konusu oldu

Okulda Cuma namazı kılan öğrencileri haber niteliğinde görüp bunu da ekranlara ‘skandal’ bir haber olarak yansıtan Uğur Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptığı hadis-i şerif paylaşımı dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 22:35:00 - 2020-09-25 22:46:03
Uğur Dündar'ın hadis-i şerif paylaşımı dalga konusu oldu

Yeniakit.com.tr

28 Şubat’ın medya tetikçisi sözde araştırmacı-gazeteci Uğur Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptığı hadis-i şerif paylaşımı, tepkiye neden olurken kendisine okulda namaz kılan öğrencilerle ilgili yaptığı haberler hatırlatıldı.

Uğur Dündar'dan hadis-i şerif paylaşımı

Araştırmacı gazeteci unvanına sahip olan ancak namaz kılan öğrencileri haber değeri görecek kadar basitleşen Uğur Dündar sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz’in bir hadis-i şerifini paylaştı.

Peygamber Efendimiz’in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir!.." hadis-i şerifini paylaşan Uğur Dündar sosyal medya kullanıcıları tarafından dalga konusu oldu.

Namaz kılan öğrencileri haber yaptı

Kendisine, haber programı sunduğu dönemlerde okullarda namaz kılan öğrencileri ‘Şok..şok..şok okulda namaz kılan öğrenci’ şeklinde sunduğu haberler hatırlatıldı.

Okullarda namaz kılan öğrencilerin peşinde koşturan ve onları fişleyen Dündar’ın paylaşımıyla kimlere yaranmaya çalıştığı ise merak konusu oldu.

Yaptığı haberleri bir gazetecilik başarısıymış gibi gösteren 28 Şubat'ın medya tetikçisi Uğur Dündar'a bazı kullanıcılar tarafından 'hayırdır, imana mı geldin' şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o paylaşım:

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Yorumlar

selim

elhamdulillah buda dondu :)))
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yücel

Sevgili uğur öğrenciler namaz kılmış ama
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