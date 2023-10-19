Uğur Dündar'dan sosyal medya kullanıcılarına 'dezenformasyon bülteni' uyarısı

Küresel çapta yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor.

İsrail ve Hamas güçleri arasında başlayan gerilim 13'üncü gününe girerken, konu masalarda konuşulmaya devam ediyor.

Tüm dünyanın tek solukta takip ettiği gerilimle ilgili ortaya atılan asılsız haberler ise sosyal medya kullanıcılarını yanıltabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni için TIKLAYIN

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Gerilim sürecinde yanıltıcı haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, böyle dönemlerde ortaya çıkan asparagas haberleri belirleyerek vatandaşlara işin aslını açıklar nitelikte bültenler yayınlıyor.

Gerilim ortamında İsrail'den yana taraf belli eden ülkelerin medya kuruluşları, Hamas güçlerinin operasyonları ile ilgili yanlış bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuya dair ele aldığı bir haberi inceleyecek olursak;

ABD merkezli TV kanalı NBC'nin “Öldürülen Hamas direnişçilerinin üzerinden çıkan gizli belgelere göre, kasıtlı olarak İsrail’deki ilkokullar ve çocuklar hedef alınmış” başlıklı manipülatif haberi hakkında gerçek detaylar yazıldı.

Dezenformansyonla Mücadele Merkezi, İsrail'de 7 Ekim’de okulların ülkenin merkezi ve güneyinde kapatılacağının açıklandığı, ilerleyen saatlerde Milli Eğitim Bakanlığı da İsrail genelinde tüm okulların kapatılma kararını duyurduğunu ortaya çıkardı.

Buna göre 7 Ekim Cumartesi günü ve sonraki günlerde okullarda çocukların bulunmadığı belirlendi.

Uğur Dündar'dan dezenformasyon bültenleri uyarısı

Öte yandan Sözcü TV'de program sunan Uğur Dündar, yayın esnasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyon bültenlerine değindi.

"Lütfen bu haberlere inanmadan önce..."

Dündar, sosyal medya kullanıcılarını uyararak şu notu düştü;

Bir uyarı da sosyal medyayı aktif kullananlara. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Birimi kurdu. Bu birim zaman zaman bültenler yayınlıyor. İsrail-Hamas çatışmasının ardından dezenformasyon amacıyla yapılan bazı yayınlar var. Özellikle İsrail tarafından yayılmaya çalışılan yalan haberler var. Lütfen bu haberlere inanmadan önce, İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı dezenformasyon bültenlerini okusunlar. Gerçek gibi gözüken haberlerin yalan olduğunu öğreneceklerdir.