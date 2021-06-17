  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afganistan'da yeni saldırı! 4 ölü
Afganistan'da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var
Sivrisineklere karşı drone’lar devreye girdi
Sivas'ta hareketli saatler! Özel Harekat operasyon başlattı
Gündem Uğur Dündar'dan "Sezgin Baran Korkmaz" açıklaması şüphe uyandırdı! 12 gazeteciye şantaj mı yapıldı?
Gündem

Uğur Dündar'dan "Sezgin Baran Korkmaz" açıklaması şüphe uyandırdı! 12 gazeteciye şantaj mı yapıldı?

Uğur Dündar katıldığı televizyon programında Sezgin Baran Korkmaz ile konuştuğunu ve Korkmaz'ın elinde olduğu öne sürülen 12 gazeteci ile ilgili iddiaların gerçek olmadığını öne sürdü. Dündar’ın bu sözleri, ismi geçen otelde kalan gazetecilerden şantajla para kopartılıp isimlerini açıklamaktan vazgeçilerek, "Öyle bir liste zaten yoktu" mu diyorlar?” sorusunu sordurttu. Söz konusu 12 gazetecinin de aslında solak camiadan olduğu şüphesi de akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 12:40:00 -

Suç örgütü Sedat Peker’in videoları ile gündeme gelen firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz’ın 12 gazeteciyi maaşa bağladığı iddiası gündemdeki yerini korurken solak camidan söz konusu iddiaları örtbas etme girişimleri başladı.

Uğur Dündar'ın açıklaması

Veyis Ateş’in ardından diğer gazetecilerin de kim olduğu merak edilirken terör sevici Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu TELE 1’de bir televizyon programına katılan Uğur Dündar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sezgin Baran Korkmaz ile konuştuğunu dile getiren Dündar, 12 gazeteci ile ilgili iddiaların gerçek olmadığını ileri sürdü.

Dündar “Ben dünden beri Sezgin Baran Korkmaz ile konuşmaya çalışıyorum. Bu dedikoduların ne kadarı doğru ne kadarı yanlış onları öğrenme gayreti içindeyim. Diyor ki: '12 kişilik konuşma listesi olduğunu yalan.' Sadece Veyis Ateş ile ilgili kötü bir sözcük kullanmış. 'O gazeteci değil' diyor, 'şantajcı ve kumpasçı' diyor” ifadelerini kullandı.

Şantaj iddiası

Dündar’ın isimleri henüz bilinmeyen 12 gazeteci ile ilgili iddiaları alelacele örtbas etmeye çabası söz konusu kişilerin solak medyadan olduğu iddiasını gündeme getirdi.

Öte yandan Dündar’ın bu hamlesi “Önce 12 gazeteci ile ilgili söylentinin kamuoyuna servis edilip, ardından şantajla ismi geçen gazetecilerden para kopartıldıktan sonra isimlerinin açıklanmasından vazgeçilip, "Öyle bir liste zaten yoktu" mu diyorlar?” sorusunu da akıllara getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

O, 12 Gazeteci Kesinlikle Araştırılmalıdır.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay