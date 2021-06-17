Uğur Dündar'dan "Sezgin Baran Korkmaz" açıklaması şüphe uyandırdı! 12 gazeteciye şantaj mı yapıldı?

Suç örgütü Sedat Peker’in videoları ile gündeme gelen firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz’ın 12 gazeteciyi maaşa bağladığı iddiası gündemdeki yerini korurken solak camidan söz konusu iddiaları örtbas etme girişimleri başladı.

Uğur Dündar'ın açıklaması

Veyis Ateş’in ardından diğer gazetecilerin de kim olduğu merak edilirken terör sevici Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu TELE 1’de bir televizyon programına katılan Uğur Dündar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sezgin Baran Korkmaz ile konuştuğunu dile getiren Dündar, 12 gazeteci ile ilgili iddiaların gerçek olmadığını ileri sürdü.

Dündar “Ben dünden beri Sezgin Baran Korkmaz ile konuşmaya çalışıyorum. Bu dedikoduların ne kadarı doğru ne kadarı yanlış onları öğrenme gayreti içindeyim. Diyor ki: '12 kişilik konuşma listesi olduğunu yalan.' Sadece Veyis Ateş ile ilgili kötü bir sözcük kullanmış. 'O gazeteci değil' diyor, 'şantajcı ve kumpasçı' diyor” ifadelerini kullandı.

Şantaj iddiası

Dündar’ın isimleri henüz bilinmeyen 12 gazeteci ile ilgili iddiaları alelacele örtbas etmeye çabası söz konusu kişilerin solak medyadan olduğu iddiasını gündeme getirdi.

Öte yandan Dündar’ın bu hamlesi “Önce 12 gazeteci ile ilgili söylentinin kamuoyuna servis edilip, ardından şantajla ismi geçen gazetecilerden para kopartıldıktan sonra isimlerinin açıklanmasından vazgeçilip, "Öyle bir liste zaten yoktu" mu diyorlar?” sorusunu da akıllara getirdi.