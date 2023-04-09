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Gündem Uğur Dündar'dan CHP'ye ağır eleştiri: Fenerbahçeli olarak...
Gündem

Uğur Dündar'dan CHP'ye ağır eleştiri: Fenerbahçeli olarak...

Yeniakit Publisher
2023-04-09 20:22:00 -
Uğur Dündar'dan CHP'ye ağır eleştiri: Fenerbahçeli olarak...

CHP'nin aday listesi tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Uğur Dündar, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in CHP listesinden aday gösterilmesine tepki gösterdi.

CHP’de eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Hatay 1’inci sıra milletvekili adaylığı büyük tepki çekince geri adım atıldığı ortaya çıktı. Deva Parti’li Ergin’in Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan aday gösterildiği açıklandı.

Uğur Dündar tepki gösterdi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, CHP'nin listesine çok sert tepki gösterdi. Dündar açıklamasında 'Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, ''Söylemesem olmaz!.. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.'' ifadelerini kullandı.

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