Uğur Dündar'a deprem tepkisi: Böyle hokkabazlık yapan adamlara biz Türkiye'de...

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İstanbul depremi ve sonrasındaki söylemler konuşuldu. Programda, Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın skandal yazısı da masaya yatırıldı.

Toplanma yerleri yalanı

CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı, sadece kendi semtinde 59 toplanma yeri olduğunu açıkladı. CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu ise, İstanbul’da toplam 77 toplanma yeri olduğunu iddia etti. CHP’nin idaresi altında, toplanma yerlerinin dahi sayılamadığı İstanbul için, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son noktayı koydu.

Çok sayıda toplanma yeri var

İmamoğlu’ndan önce kameraların karşısına geçen Erdoğan, çok sayıda toplanma yeri olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bazı açıklamalar da yapılıyor. O da toplanma alanları gibi. İstanbul’da AFAD’ın bırakın yüzlerce binlerceyi on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı söz konusu, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden de AFAD’ın sürekli olarak yayınlanmaktadır. Bunun da sürekli güncellenmesi söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki, bugün toplanma alanıdır ama yarın il ve ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir. Onun yerine başka yerde toplanma alanını AFAD ilan edebilir. Bu değişkendir.” dedi.

Uğur Dündar yineledi

Sözcü yazarı Uğur Dündar’sa, CHP’lilerin toplanma yerleri yalanını yineleyerek, söz konusu alanların talan edildiğini iddia etti.

Karahasanoğlu’ndan sert tepki

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Uğur Dündar’ın bugünkü yazısını sert sözlerle eleştirdi. Karahasanoğlu’nun söz konusu konuşması şu şekilde:

Uğur Dündar'a çok sert tepki: Sen terör örgütlerinin sözcülüğünün duayenisin!

Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi, 'suikastçı' dedi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

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