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Uğur Dündar'a çok sert tepki: Sen terör örgütlerinin sözcülüğünün duayenisin!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, karaladığı köşesinde terör örgütlerinin taşeronluğunu yapan ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım’a açıkça küfreden Uğur Dündar’a sert tepki gösterdi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:21
Uğur Dündar'a çok sert tepki: Sen terör örgütlerinin sözcülüğünün duayenisin!

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemi meşgul eden konuların yanı sıra, Akit Gazetesi’nin birinci sayfasındaki çarpıcı haberler de masaya yatırıldı.

Dündar’a kitap okuma cezası

Sözcü yazarı Uğur Dündar, AK Partili Binali Yıldırım’a küfürlerle saldırdığı köşe yazısı nedeniyle hapis cezası aldı. Dündar’ın yaşı nedeniyle ceza, kitap okuma cezası olarak değiştirildi.

Gazeteniz Akit’in sürmanşetten verdiği, “Adalete bak adalete! Küfürbaz Dündar kütüphaneye mazlum zindana” haberinde, Dündar’a yapılan ayrımcılık ele alınmıştı.

“Gazetecilik duayeni değilsin”

Binali Yıldırım’a yönelik küfürlü yazısının yanında, FETÖ’nün ses kayıtlarını da köşesine taşıyarak Dündar’ın adeta terör örgütünün sözlüğünü yaptığını hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü yazarına sert tepki gösterdi. Karahasanoğlu’nun sözleri şu şekilde:

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:21
  1. Uğur Dündar
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Akit TV
  4. Fatin Dağıstanlı
  5. Manşetlerin Dili
  6. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • YusufYusuf48 dk önce
    DOĞRU
  • 50 dk önce
    dündar a boyle bir camur atamazsin gazetecinin en kralı ugur dündar semsin gerici şeriatcı yobazların sözcüsu sen sin 
  • Mehmet Hamza DemircanMehmet Hamza Demircan53 dk önce
    Ne yazık ki yıllarca ve daha ala öyle bütün gençliğe ve her kese öyle yutturuluyor...
  • KaniKani55 dk önce
    Senin uğur Dündar'a laf söylemek için 40 fırın ekmek yemen lazım sayın karahasanoglu sen iyi bir gazeteci olsan Binali Yıldırım seni teklif ederdi uğur bey gazeteci iken sen kısa pantolon la geziyordun

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