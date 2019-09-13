Uğur Dündar'a çok sert tepki: Sen terör örgütlerinin sözcülüğünün duayenisin! Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, karaladığı köşesinde terör örgütlerinin taşeronluğunu yapan ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım’a açıkça küfreden Uğur Dündar’a sert tepki gösterdi.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemi meşgul eden konuların yanı sıra, Akit Gazetesi’nin birinci sayfasındaki çarpıcı haberler de masaya yatırıldı. Dündar’a kitap okuma cezası Sözcü yazarı Uğur Dündar, AK Partili Binali Yıldırım’a küfürlerle saldırdığı köşe yazısı nedeniyle hapis cezası aldı. Dündar’ın yaşı nedeniyle ceza, kitap okuma cezası olarak değiştirildi. Gazeteniz Akit’in sürmanşetten verdiği, “Adalete bak adalete! Küfürbaz Dündar kütüphaneye mazlum zindana” haberinde, Dündar’a yapılan ayrımcılık ele alınmıştı. “Gazetecilik duayeni değilsin” Binali Yıldırım’a yönelik küfürlü yazısının yanında, FETÖ’nün ses kayıtlarını da köşesine taşıyarak Dündar’ın adeta terör örgütünün sözlüğünü yaptığını hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü yazarına sert tepki gösterdi. Karahasanoğlu’nun sözleri şu şekilde:

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