Uğur Dündar, Yılmaz Özdil kavgasına Müjdat Gezen de dahil oldu

Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan gerginlik, Uğur Dündar’ı çıldırtmışken, bu kavgaya Müjdat Gezen de dahil olarak Uğur Dündar’ın yanında olduğu söyledi.

Yılmaz Özdil'in Artı Bir TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasına Uğur Dündar'dan sert tepki geldi. Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır," dedi. Oyuncu Müjdat Gezen ise, "Eğer ben bu gece senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm" ifadeleriyle Uğur Dündar'a destek oldu.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" dedi.

Özdil, paylaşımında "SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" ifadelerini kullandı. Özdil'in kast ettiği kanal ise Can Dündar'ın yönettiği Artı Bir televizyonu.

Özdil'in paylaşımlarına sert tepki gösteren Uğur Dündar, Tele 1'de açıklamalarda bulundu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi.

Dündar, "Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa, 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun" diye konuştu.

Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, bir paylaşım daha yaparak "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." dedi.

Bunun üzerine Dündar, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz’a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları" ifadelerini kullandı.

Dündar, Özdil’in kendisine 'değerli ağabeyim' diye mesaj attığını da ifade ederek, "Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz'sın" tepkisi gösterdi. Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya" dedi. O sırada Dündar'ı telefonla arayan oyuncu Müjdat Gezen ise, "Eğer ben bu gece senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm" dedi. Özdil ise, Twitter'dan "Neticede kanal kiminmiş?" sorusu yöneltti.