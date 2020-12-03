Uğur Dündar ve Müjdat Gezen müptezel ikilisinden itiraf gibi yazı

Türkiye’nin diktatörlükle yönetildiği ve özgürlüklerin kısıtlandığı safsatasını her fırsatta dillendiren Uğur Dündar ve Müjdat Gezen müptezel ikilisinden Türkiye ile ilgili itiraf gibi bir yazı geldi.

Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'den itiraf gibi yazı

28 Şubat’ın medya tetikçisi, operasyon haberlerin sahibi Uğur Dündar ve bel altı iğrenç ifadelerle İslam’ı hedef alan ve hükümete yönelik hakaretlerde bulunan Müjdat Gezen, Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu söyledi.

Müjdat Gezen'le birlikte solak medyada kafa kafaya verip hükümet hakkında karalama kampanyası yürüten Uğur Dündar, Sözcü'de yazdığı köşesinde Müjdat Gezen'in kendisine koronavirüse yakalanan Emre Kongar'la ilgili yazdığı mektuba yer verdi.

Emre Kongar sakal yüzünden istifa etmek zorunda kalmış

Müjdat Gezen'in kendisine yazdığı mektupta, Emre Kongar’ın Kenan Evren yönetimindeki 12 Eylül sürecinde 'sakalla ilgili' yaşadığı sıkıntıyı kaleme alan Uğur Dündar şunları yazdı:

"1980 yılıydı. Ankara'daki evinde yemek yiyoruz. Üniversiteden neden istifa ettiğini sordum. Sakal meselesindenmiş. Nedir o sakal meselesi? Emre anlattı. Kenan Evren bir yasa çıkarıyor: Üniversite hocaları hiçbir biçimde sakallı olamayacaklar. Emre bu emre uymuyor ve istifa ediyor. Gerekçesi de çok açık: ‘Sakalıma devlet değil karım karışır'. Günümüzde olsa istifa etmek zorunda kalmayacaktı. Çünkü kimse kimsenin sakalına karışmıyor. Hele onlarınkine benzer sakalın olursa işin de hazır!..”

Uğur Dündar, 12 Eylül sürecinde Emre Kongar'ın üniversite hocalarına gelen 'sakal' kararına karşı çıktığını ve istifa etmek zorunda kaldığını söyleyen Müjdat Gezen'in "Günümüzde olsa istifa etmek zorunda kalmayacaktı. Çünkü kimse kimsenin sakalına karışmıyor. ifadelerine yer verdi.