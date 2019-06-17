0553 313 94 23

Uğur Dündar paylaştı, sildi ama vatandaş isyan etti: Bu CHP'ye yakışır

CHP'nin yönettiği İzmir'deki içler acısı durum devam ediyor. Solak medyanın gözbebeği Uğur Dündar'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "Böyle rezalet görmedim" diyerek isyan etmesinin ardından sosyal medyada CHP'li başkana tepki yağdı. Sitemize bir vatandaş tarafından iletilen mesajda ise "Böyle bir plansızlık ancak CHP ye yakışır" ifadelerine yer verildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:48
Uğur Dündar paylaştı, sildi ama vatandaş isyan etti: Bu CHP'ye yakışır

CHP'nin yönettiği İzmir'deki içler acısı durum devam ediyor. 31 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanlığı koltuğunu oturduğundan bu yana bir icraatte bulunmayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de CHP'li gazeteci Uğur Dündar'dan gelmişti. Sitemize gelen bir mesajda, "İzmir'in içler acısı bir durumda olduğu doğrudur" denildi.

Uğur Dündar yazdı, sildi ama...

Gazeteci Uğur Dündar, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Uğur Dündar, "Böyle bir rezalet görmedim. Çeşme-Ilıca'daki evimizin bulunduğu sokak aylardır kazılı durumdaydı. Toz topraktan kaçıp bir hafta sonra geldiğimizde bir de ne gömelim? Sokağın girişi de çıkışı da taş yığınlarıyla kapatılmamış mı? Arabamızla kalakaldık!" ifadesini kullanmıştı. Fakat Dündar, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirince linç yemeye başladı ve tweeti silmek zorunda kaldı. CHP'li bir ismin bu şekilde CHP'li yönetime tepki göstermesi ise "Hani her şey çok güzel olacaktı?" dedirtti.

Vatandaş isyanda

Sitemize, Uğur Dündar'ın isyanına ilişkin gelen bir mesajda, "İzmir'in içler acısı bir durumda olduğu doğrudur. 5-6 aydır Çeşme,Ilıca, Alaçatı' da yapılmaya çalışılan su boruları yenilenmesi işi tamamen kepazeliktir. Türkiye'nin gözde tatil kenti Çeşmede iki uzun bayramlı yaz aylarında, bütün sokaklar kazılmış her yer toz duman içinde. Evvelki CHP'li belediye başkanının başlattığı işleri şimdiki CHPli başkanının yaz sonuna kadar bitirebilmesi mümkün değil. Böyle bir plansızlık ancak CHP ye yakışır" ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:48
  1. İzmir
  2. Uğur Dündar
  3. Tunç Soyer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM’den
    1. Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM’den
    2. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1..
    3. Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan..
    4. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    5. BEÜ Uydu Görüntüleme Sistemleri..
    6. Gölbaşı'nda fırtına hayatı olumsuz..
    7. Grizu-263 Uzay Takımı NASA’nın..
    8. Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi
    9. Muhammed Mursi hayatını kaybetti
    10. Kırıkkale’de damat dehşeti:..
    11. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    12. Gaziler ve şehit ailelerinden Kaymakam..
    13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    14. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed..
    15. Cami inşaatında çıkan yangın paniğe..
    16. Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı
    17. Çin'de 6 şiddetinde korkutan deprem
    18. Erdoğan'dan Muhammed Mursi açıklaması
    19. Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'da..
    20. Keleş "İşbirliğimizi artırmaya..
    21. Camiye düşen yıldırım elektrik..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhammed..
    23. Mardin'de işçileri taşıyan minibüs..
    24. Bursa’da yağmur hayatı felç etti
    25. Pendik’te dehşet: Kız arkadaşını..
    26. Et ve Süt Kurumundan "Mehmetçiğe..
    27. Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed..
    28. Mısır'ın demokratik yöntemlerle..
    29. CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi
    30. Telefonda başlayan tartışma silahlı..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!