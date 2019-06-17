Uğur Dündar paylaştı, sildi ama vatandaş isyan etti: Bu CHP'ye yakışır

CHP'nin yönettiği İzmir'deki içler acısı durum devam ediyor. 31 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanlığı koltuğunu oturduğundan bu yana bir icraatte bulunmayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de CHP'li gazeteci Uğur Dündar'dan gelmişti. Sitemize gelen bir mesajda, "İzmir'in içler acısı bir durumda olduğu doğrudur" denildi.

Uğur Dündar yazdı, sildi ama...

Gazeteci Uğur Dündar, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Uğur Dündar, "Böyle bir rezalet görmedim. Çeşme-Ilıca'daki evimizin bulunduğu sokak aylardır kazılı durumdaydı. Toz topraktan kaçıp bir hafta sonra geldiğimizde bir de ne gömelim? Sokağın girişi de çıkışı da taş yığınlarıyla kapatılmamış mı? Arabamızla kalakaldık!" ifadesini kullanmıştı. Fakat Dündar, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirince linç yemeye başladı ve tweeti silmek zorunda kaldı. CHP'li bir ismin bu şekilde CHP'li yönetime tepki göstermesi ise "Hani her şey çok güzel olacaktı?" dedirtti.

Vatandaş isyanda

Sitemize, Uğur Dündar'ın isyanına ilişkin gelen bir mesajda, "İzmir'in içler acısı bir durumda olduğu doğrudur. 5-6 aydır Çeşme,Ilıca, Alaçatı' da yapılmaya çalışılan su boruları yenilenmesi işi tamamen kepazeliktir. Türkiye'nin gözde tatil kenti Çeşmede iki uzun bayramlı yaz aylarında, bütün sokaklar kazılmış her yer toz duman içinde. Evvelki CHP'li belediye başkanının başlattığı işleri şimdiki CHPli başkanının yaz sonuna kadar bitirebilmesi mümkün değil. Böyle bir plansızlık ancak CHP ye yakışır" ifadelerine yer verildi.