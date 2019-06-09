Uğur Dündar kuyruğu dik tutmaya çabalıyor!

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayıBinali Yıldırım'ın seçim öncesi adayların katılacağı ortak yayın için ismini dillendirdiği Uğur Dündar, moderatörlük yapmama kararı almasının ardından kendisine baskı yapıldığı iddialarına cevap verdi.

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Dündar: Baskıya pabuç bırakmam

Uğur Dündar baskı iddialarını reddederek "Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor. Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam" ifadelerini kullandı.

Dündar, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor. Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam. Ayrıca kimseden de asla böyle bir girişim gelmedi. Kararımın tek nedeni;Türkiye'deki kutuplaşmadır. Ülkemiz acilen normalleşmelidir."

"Kuyruğu dik tutma çabası"

Ortak canlı yayını sunmayı önce memnuniyetle karşılayan ancak ani bir kararla vazgeçtiğini söyleyen Dündar’ın baskı iddialarını reddetmesi "kuyruğu dik tutma çabası" şeklinde yorumlandı.

Ne olmuştu?

23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri öncesi Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım'dan, Ekrem İmamoğlu ile katılacağı ortak yayın için Uğur Dündar'ın yönetmesine ilişkin bir talep gelmişti.

Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım, Uğur Dündar'ın bu açıklamasından sonra twitter hesabından yaptığı paylaşımla Dündar'ın cevabını anlayamadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Uğur Bey’in kararına üzüldüm. 'Adaylar ve demokrasi zarar görür.' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır."