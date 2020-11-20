  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uganda'da devlet başkanlığına aday olan muhalif lider serbest bırakıldı
Aktüel

Uganda'da devlet başkanlığına aday olan muhalif lider serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:00:14 -
Uganda'da devlet başkanlığına aday olan muhalif lider serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, mahkeme sözcüsü Solomon Muyita, Kyagulanyi'nin seçim çalışması yaparken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ettiği için gözaltına alındığını açıkladı.

Muyita, "Kyagulanyi, bugün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı." dedi.

Kyagulanyi'nin gözaltına alınması sonrası çıkan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet başkanlığı için yarışan 11 adaydan 4'ü muhalif liderin gözaltına alınmasını protesto için seçim çalışmalarına ara vermişti.

- Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek genel seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçluyor.

34 yıldır iktidarda bulunan Museveni de seçimlerde yeniden aday oldu. 1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AksuVital, 31 yıldır Türkiye’nin Propolis üreticisi! Propolis doğal kalkanınız
Ekonomi

AksuVital, 31 yıldır Türkiye’nin Propolis üreticisi! Propolis doğal kalkanınız

Pandemi sürecinde, vücut direncinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!
Dünya

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Emmanuel İshior, Benue eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında devam ed..
İsrail'e karşı orduya
Dünya

İsrail'e karşı orduya "hazır ol" emri verildi

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik dolaylı müzakerelere ilişkin açıklama yapan Lübnan Genelkurmay Başkan..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay