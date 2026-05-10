İran'da dev sanayi bölgesinde korkutan alevler!

İran medyası ülkenin güneydoğusunda, Hürmüz'e yakın olan Çabahar şehrindeki limanda güçlü bir patlama sesi duyulduğunu açıkladı. Öte yandan bir ABD F-35'inin sabah saatlerinde Umman Körfezi üzerinde acil durum ilan ettiği bildirildi.

İran medyasında yer alan haberlerde, ülkenin güneydoğusundaki Çabahar kentinde büyük bir patlama sesinin duyulduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre patlamanın, savaş döneminde İran’a atılan ancak infilak etmeyen mühimmatın kontrollü şekilde imha edilmesi sırasında meydana geldiği aktarıldı.

Bölgedeki gelişmeler, Umman Körfezi üzerindeki hareketlilikle birlikte dikkat çekti.

ABD F-35 SAVAŞ UÇAĞI ACİL DURUM KODU VERDİ

İran basınında yer alan bilgilere göre, patlama sesinin duyulduğu saatlerde bir ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 Lightning II savaş uçağı Umman Körfezi üzerinde uçuş yaptığı sırada acil durum kodu “7700”ü yayınladı.

Tasnim Haber Ajansı tarafından servis edilen haberde, acil durum kodunun teknik arıza, sağlık sorunu ya da operasyonel bir risk gibi farklı nedenlerle kullanılabildiği belirtildi. Olayla ilgili ABD makamlarından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.