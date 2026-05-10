Suriye’deki Türkçe tabelalar SDG sözcüsünü rahatsız etti: Buralar Kürt bölgeleridir!

SDG Basın İrtibat Merkezi Sorumlusu Ferhat Şami, Suriye’deki yeni süreç ve Kürt bölgelerindeki dil tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden Türkçe tabelaları hedef alan açıklamalarda bulundu. Şami, Türkçe tabelaların olduğu fotoğrafları paylaşarak gerçek egemenliğin Suriye’nin asli unsurlarına karşı değil, dış müdahalelere karşı savunulması gerektiğini vurguladı.

Efrin, Kobani ve Derik gibi bölgelerin Kürt kimliğine dikkat çeken Şami, bu bölgelerde Kürt dilinin tek dil olmasını istedi.

BURALAR KÜRT BÖLGELERİDİR

Ferhat Şami’nin açıklamasının tamamı şöyle: "Baas bir fikirdi ve eğer Baas’ın son bulmasını istiyorsak bu fikir ölmelidir. Gerçek egemenlik Suriye’nin bileşenlerine karşı değil, dış müdahalelere karşı olmalıdır. Efrin ve Kobani’den Derik’e kadar buralar Kürt bölgeleridir; dolayısıyla bileşenler arasında ayrım yapan ve Baas mirasından kalma bir hesap makinesi taşıyan o temsilcinin (elçinin) mantığına göre, Kürtçe ilk ve tek dil olmalıdır. Kürtlerin ve Suryanilerin egemenliği, tıpkı senin egemenliğinin kendi dilinle sağlanması gibi, onların dilleriyle sağlanır. Bileşenlerin dışlanması ayrılık yaratır ve dışlayıcı zihniyete karşı her türlü protesto hareketi meşrudur."