  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İGA Her sene 1,1 Milyar Avro ödüyor CHP ve besleme trollerine tokat gibi yalanlama Galatasaraylılar Demirtaş posteri açtı Küstah Rum’dan skandal çağrı 'Türk bayrağını silin' Türk ve KKTC bayraklarına saldırı kardeşliği Balıkesir'de ihale krizi: Ahmet Akın hakkında soruşturma izni İHH’dan yetimlere büyük destek Şampiyonluk kutlamasının suyu çıktı! Alkollü Galatasaraylılar yaşlı adamı tekme tokat dövdü Tevfik Diker’den CHP’ye sert tepki Fenerbahçe'den dünya rekoru! Üst üste beşinci kez lig ikincisi olarak bir rekora imza attı Ecevit’in Kartal’ından VIP Mercedes’e! "Halkçı" maskesi düştü: Murat Alan'dan CHP'deki lüks ve rant trafiğine sert tepki Özel'den parayı poşet içinde evin bahçe duvarının üzerine koyma talimatı! Rüşvetin üssü CHP Genel Merkezi
Gündem Suriye’deki Türkçe tabelalar SDG sözcüsünü rahatsız etti: Buralar Kürt bölgeleridir!
Gündem

Suriye’deki Türkçe tabelalar SDG sözcüsünü rahatsız etti: Buralar Kürt bölgeleridir!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye’deki Türkçe tabelalar SDG sözcüsünü rahatsız etti: Buralar Kürt bölgeleridir!

Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/DSG Sözcüsü Ferhat Şami, Suriye’deki Türkçe tabelalardan rahatsız oldu. Türkçe tabelaları sosyal medya hesabından paylaşan Şami “Gerçek egemenlik Suriye’nin bileşenlerine karşı değil, dış müdahalelere karşı olmalıdır. Efrin ve Kobani’den Derik’e kadar buralar Kürt bölgeleridir. Kürtlerin ve Suryanilerin egemenliği, tıpkı senin egemenliğinin kendi dilinle sağlanması gibi, onların dilleriyle sağlanır” diyerek Türkçe tabelalara karşı rahatsızlığını anlattı.

SDG Basın İrtibat Merkezi Sorumlusu Ferhat Şami, Suriye’deki yeni süreç ve Kürt bölgelerindeki dil tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden Türkçe tabelaları hedef alan açıklamalarda bulundu. Şami, Türkçe tabelaların olduğu fotoğrafları paylaşarak gerçek egemenliğin Suriye’nin asli unsurlarına karşı değil, dış müdahalelere karşı savunulması gerektiğini vurguladı.

Efrin, Kobani ve Derik gibi bölgelerin Kürt kimliğine dikkat çeken Şami, bu bölgelerde Kürt dilinin tek dil olmasını istedi.

BURALAR KÜRT BÖLGELERİDİR

Ferhat Şami’nin açıklamasının tamamı şöyle: "Baas bir fikirdi ve eğer Baas’ın son bulmasını istiyorsak bu fikir ölmelidir. Gerçek egemenlik Suriye’nin bileşenlerine karşı değil, dış müdahalelere karşı olmalıdır. Efrin ve Kobani’den Derik’e kadar buralar Kürt bölgeleridir; dolayısıyla bileşenler arasında ayrım yapan ve Baas mirasından kalma bir hesap makinesi taşıyan o temsilcinin (elçinin) mantığına göre, Kürtçe ilk ve tek dil olmalıdır. Kürtlerin ve Suryanilerin egemenliği, tıpkı senin egemenliğinin kendi dilinle sağlanması gibi, onların dilleriyle sağlanır. Bileşenlerin dışlanması ayrılık yaratır ve dışlayıcı zihniyete karşı her türlü protesto hareketi meşrudur."

Paşinyan 'Karabağ'ı kaybettik' diyen Ermeni köylülerle tartıştı: Zaten bizim değildi!
Paşinyan 'Karabağ'ı kaybettik' diyen Ermeni köylülerle tartıştı: Zaten bizim değildi!

Gündem

Paşinyan 'Karabağ'ı kaybettik' diyen Ermeni köylülerle tartıştı: Zaten bizim değildi!

Özgür Özel açıklamıştı: MHP'ye komşu oluyorlar! CHP'nin yedek partisi hazır
Özgür Özel açıklamıştı: MHP'ye komşu oluyorlar! CHP'nin yedek partisi hazır

Gündem

Özgür Özel açıklamıştı: MHP'ye komşu oluyorlar! CHP'nin yedek partisi hazır

Kılıçdaroğlu’na cenazede yumruk atmıştı: 7 yıl sonra sarılıp helalleştiler!
Kılıçdaroğlu’na cenazede yumruk atmıştı: 7 yıl sonra sarılıp helalleştiler!

Gündem

Kılıçdaroğlu’na cenazede yumruk atmıştı: 7 yıl sonra sarılıp helalleştiler!

CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!
CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!

Gündem

CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23