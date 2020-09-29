Uganda Kovid-19 aşı adayının insanlı denemelerine kasımda başlıyor

İSTANBUL (AA) - Uganda, İngiltere'deki Imperial College London Üniversitesiyle birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının insanlar üzerinde denemelerine kasım ayında başlayacağını duyurdu.

"The Daily Monitor" gazetesinin haberine göre, Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü (UVRI) ve Imperial College London Üniversitesinin ürettiği aşı 3 farklı aşamada insanlar üzerinde denenmeye başlanacak.

İlk aşamada 10 Ugandalıya verilecek olan aşının insan vücudu üzerinde yan etkileri olup olmadığı test edilecek. İkinci aşamada 100 ila 200, üçüncü aşamada ise rastgele seçilmiş 1000 ila 3000 kişi üzerinde aşının testleri yapılacak.

Uganda, projeye yaklaşık 800 milyon şilin (1 milyon 680 bin lira) katkıda bulunurken, projenin diğer tüm araştırma masrafları Imperial College tarafından karşılandı.

Ugandalı yetkililer, her şeyin yolunda gitmesi halinde aşının gelecek yıl mart ayında hazır hale geleceğini belirtti.

Şimdiye kadar 7 bin 500 kişinin virüse yakalandığı ülkede, 73 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.