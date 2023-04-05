Uganda Devlet Başkanı: Afrika, dünyayı LGBT'den kurtarmalı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, LGBT üyelerinin 'insan ırkının üremesi' için büyük bir tehdit olduğu görüşünde ısrar ediyor. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, geçen ay ülke parlamentosundan geçen LGBT karşıtı yasa tasarısını imzalamaya hazırlanırken, Afrika kıtasının "dünyayı eşcinsellikten kurtarmada" başı çekmesi gerektiğini ilan etti.

Uluslararası Af Örgütü'nün "korkunç" ve "belirsiz bir şekilde ifade edilmiş" tepkisini gösterdiği yasa tasarısı, "eşcinsellik için ağırlaştırılmış ölüm cezası" ve Uganda'da eşcinsel faaliyetlerde "işe alım, terfi ve finansmanı" için ömür boyu hapis cezası getiriyor.

Öte yandan BM insan hakları yüksek komiseri, Doğu Afrika ülkesinin cumhurbaşkanını yasayı imzalamamaya çağırdı.

"AFRİKA BU YOZLAŞMA VE ÇÖKÜŞTEN DÜNYAYI KURTARMALI"

Ancak Museveni, Pazar günü Uganda'nın Entebbe kentinde düzenlenen ilk Parlamentolar Arası Aile Değerleri ve Egemenlik Konferansı'nda eşcinselliğin insanlık için büyük bir tehdit olduğunda ısrar etti.

Museveni, iki günlük konferans için bir araya gelen 22 Afrika ülkesi temsilcilerine "Afrika, insanlık için gerçekten çok tehlikeli olan bu yozlaşma ve çöküşten dünyayı kurtarmak için öncülük etmelidir. Karşı cins insanlar birbirlerini takdir etmekten vazgeçerse, insan ırkı nasıl yayılacak?" diye sordu.

Museveni, dönüşüm terapisinin ise "eşcinselliğin geri döndürülebilir ve tedavi edilebilir" olduğu ve "korunmaması veya yayılmaması", bunun yerine "sınırlanması" gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

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"AMERİKAN ETKİSİNİ RET"

Ayrıca, çocukların "çocuk gibi büyümeleri gerektiğini" belirten Museveni, Uganda'da kapsamlı bir cinsellik eğitimi olmayacağı konusunda da güvence verdi.

Konferansa Zoom aracılığıyla anonim olarak katılan bir LGBTQ aktivisti, Afrikalı liderlerin "Amerikan etkisini reddetmeyi" hedeflediklerini ve "eşcinsellikle savaşmak için bir Afrika stratejisi" bulmaya çalıştıklarını söyledi.