  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uganda, 120 Burundili mülteciyi ülkesine iade etti
Aktüel

Uganda, 120 Burundili mülteciyi ülkesine iade etti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:18:15 -
Uganda, 120 Burundili mülteciyi ülkesine iade etti

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Uganda'nın 120 Burundili mülteciyi ülkesine iade ettiği bildirildi.

Uganda İçişleri Bakanı Gervais Ndirakobuca, basına yaptığı a çıklamada, "Nakivale mülteci kampı ve başkent Kampala'daki 120 Burundili mülteci ülkesine gönderildi." dedi.

Ndirakobuca, 17 Aralık'ta da başka bir Burundili mülteci kafilesinin ülkesine gönderileceğini aktardı.

Burundili mültecilerin iade işleminin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) koordinesinde yapıldığı vurgulandı.

Burundi'de 2015'te yaşanan siyasi kriz nedeniyle binlerce kişi komşu ülkelere sığınmıştı.

- Uganda, 42 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor

Doğu Afrika ülkesi Uganda, Afrika kıtasının en çok mülteci kabul eden ülkesi olarak biliniyor.

Yaklaşık 43 milyon nüfusa sahip ülkede, komşu ülkelerden 1 milyonu aşkın mülteci bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerçek ortaya çıktı... İran'ın asıl korktuğu topraklarında o Türk devletinin yeniden kurulması!
Gündem

Gerçek ortaya çıktı... İran'ın asıl korktuğu topraklarında o Türk devletinin yeniden kurulması!

Gazeteci Taha Dağlı "İran'ın asıl korkusu o devlet" başlıklı yazısında, İran'la yaşanan şiir gerilimine değinerek İran'ın kurulmasından kork..
Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası çarpıcı açıklama: Fırsata çevirip karlı çıkabiliriz
Gündem

Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası çarpıcı açıklama: Fırsata çevirip karlı çıkabiliriz

Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarını değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Bu süreci yapısal değişimler ile geçirecek..
'Türkiye 1 numara' diyerek paylaştı! Rusya'dan dikkat çeken sözler
Dünya

'Türkiye 1 numara' diyerek paylaştı! Rusya'dan dikkat çeken sözler

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay