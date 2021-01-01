Ufuk Uras'tan CHP'li Sağlar'a insanlık dersi!

CHP'nin kanalı Halk TV yine bir skandala imza atmış, CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında başörtülü hakimleri ayrımcı sözlerle hedef göstermişti.

Ayrımcı ifadeler kullandı

Sağlar, çok sert tepkilere sebep olan o ifadeleri şöyleydi: "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var."

Ufuk Uras'ın ders niteliğindeki paylaşımı

Sağlar'ın açıklamasına bir tepki de eski İstanbul Milletvekili ÖDP Kurucu Genel Başkanı Ufuk Uras'tan geldi. Uras twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, " 'Siyah bir hakimin benim hukukumu koruyacağı konusunda şüphem var' diyen bir beyaza ne denir?" diye sordu.