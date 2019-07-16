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Ufuk Uras'tan ATM'ci ve makarnacılara sert tepki: Darbenin başarısızlığa uğramasıyla şuur kaybına uğrayanlar...

Ufuk Uras, 15 Temmuz darbe girişiminde ATM'ye ve marketlere makarna almaya koşan ve darbenin püskürtülmesiyle de milletin şanlı direnişini itibarsızlaştırmaya soyunan darbe sevicilere sert tepki gösterdi.

16 Temmuz 2019 Salı 19:58
Ufuk Uras'tan ATM'ci ve makarnacılara sert tepki: Darbenin başarısızlığa uğramasıyla şuur kaybına uğrayanlar...

 yeniakit.com.tr 

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) eski Genel Başkanı ve milletvekili Ufuk Uras, 15 Temmuz darbe girişiminde halkın gösterdiği şanlı direnişi itibarsızlaştırmaya çalışan darbeci zihniyete tepki gösterdi. 

"Darbenin başarısızlığa uğramasıyla şuur kaybına uğrayanlar..."

Darbe gecesi ATM'ye ve marketlere makarna almaya koşan ve darbe sonrası ise 'tiyatro' deme pişkinliğinde bulunan kesime sosyal medyadan tepki gösteren Ufuk Uras, " "15 Temmuz darbe girişimi değildi" diyenler darbenin başarısızlığa uğraması nedeniyle üzüntülerinden ne diyeceklerini bilemeyip şuur kaybına uğrayanlardır. O günkü can pazarını hepimiz naklen yaşadık. Umarım ülkemiz bir daha böyle bir felaketi görmez." ifadelerinde bulundu.

"Darbecilerin masum olduğunu ima ediyorlar"

Bir diğer paylaşımında da darbecileri masum göstermeye çalışan aynı kesimi eleştiren Uras "15 Temmuz'da olan bitenleri "oyun, gösteri, danışıklı döğüş işler" gibi gösterip, yitirdiğimiz insanları kendi kayıkçı kavgalarının mezesi yapanlar, aslında halka, meclise ateş açıp ağırlaştırılmış müebbet cezası alan darbecilerin masum olduklarını ima ediyorlar." dedi.

"Darbenin uluslararası destek boyutunu gözlerden saklamaya çalışıyorlar"

Eleştirilerine devam eden Uras, bu zihniyetin darbenin arkasındaki uluslararası desteği saklama çabasında olduğunu da belirterek, "15 Temmuz darbe girişimini iç siyasetin kayıkçı kavgasının mezesi gibi gösterenler esasen darbenin uluslararası destek boyutunu gözlerden saklamak için bu yolu tercih ediyorlar, cahilliklerinden değil." ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 19:58
  1. Ufuk Uras
  2. 15 Temmuz darbe girişimi
  3. ATM
  4. marketler

YORUM YAZ

  • Eren Eren 3 sa önce
    Adam gibi adamlarda var.
  • HarunHarun5 sa önce
    Sisiyi destekleyip misiri perisan edip yuzde yuz faizle para verenler darbeyi destekleyen dis guclerdir bilin dedim

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