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Ufuk Uras: Neonazilere benzeyen bu şuursuzluğun solculukla ilgisi yok

Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski Genel Başkanı Ufuk Uras, son günlerde zirve yapan mülteci düşmanlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uras, ""Neonazilerin benzer argümanlarını tekrarlayan şuursuzluğun kabul edilebilir bir yanı yok" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:37
Ufuk Uras: Neonazilere benzeyen bu şuursuzluğun solculukla ilgisi yok

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Suriyelilere yönelik ırkçı yaklaşımların ünlü bazı isimler ve siyasetçiler tarafından körüklendiği süreçte, Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski Genel Başkanı ve eski Milletvekili Doç. Dr. Ufuk Uras mülteci karşıtlığını yeniakit.com.tr’den İsmail Uğur’a değerlendirdi. Uras, "Neonazilerin benzer argümanlarını tekrarlayan şuursuzluğun kabul edilebilir bir yanı yok. Araplara yönelik nefret söyleminin hem ittihatçı kaynakları hem de Baas çizgisine olan sempatiden kaynaklanan nedenleri buluşuyor. Solun evrensel kaynaklarıyla bu şuursuzluğun bir bağlantısı tabii ki yok" dedi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski Genel Başkanı ve eski Milletvekili Doç. Dr. Ufuk Uras, Türkiye’de yükselen mülteci karşıtlığını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. Uras, “Yeryüzü herkesindir ve bunun somut adımlarını bir an önce atmalıyız. Gerekli taahhütleri yerine getirmeyen AB'nin tek taraflı yıktığı mutabakat artık geçerliliğini yitirmiştir” ifadelerini kullandı.

Irkçılık; heterojen coğrafyada homojen kültür dayatmaktır

Doç. Dr. Ufuk Uras, mülteci karşıtlığının ırkçılık boyutuna varması ama bunun farkında olunmamasının gerçekten tuhaf bir durum olduğuna vurgu yaparak, “Neonazilerin benzer argümanlarını tekrarlayan şuursuzluğun kabul edilebilir bir yanı yok. Araplara yönelik nefret söyleminin hem ittihatçı kaynakları hem de Baas çizgisine olan sempatiden kaynaklanan nedenleri buluşuyor. Solun evrensel kaynaklarıyla bu şuursuzluğun bir bağlantısı tabii ki yok. Sol diye herkesi içine koyabileceğimiz bir torba yok.” ifadelerini kullandı. Uras, hayatın herkesi bir sınavdan geçirdiğini ve kimsenin doğruya ulaşmada bir rüçhan hakkı olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Irkçılığın ve faşizmin temel bir özelliği heterojen bir coğrafyayı homojenleştirme girişimi ve bunun anlamı herkesi tek bir kimliğe, kültüre hapsetmek gayreti demek. Önce kendileri bu kuyuya girenlerin gökyüzü ne kadar da darmış demeleri belki de doğal.”

Neonazi yöntemleriyle çözüm üretilemez

Yaşanan sorunların bütün insanlığın ortak sorunu olduğuna dikkat çeken Uras, şöyle devam etti:

“Tabii ki sorunlar ortak sorunlarımız ama çözüm neonazilerin tezlerini burada tekrar etmekten değil, insani, sosyal ve vicdani dayanışmamızı sonuna kadar sürdürerek, Berlin duvarından sonra sıkılmadan görünmez bir Schengen duvarı inşa edenlerin duvar bekçiliğini yapmayı reddederek, serbest dolaşımın kapılarını bizim taraftan ilan etmeksizin fiilen açmak olacaktır.”

Suriyelileri Esat’a göndermek isteyenler gizli Baasçıdır

Yeryüzünün dünyada yaşayan herkese ait olduğuna işaret eden Uras, değerlendirmesini şu ifadelerle tamamladı:

“Bunun somut adımlarını bir an önce atmalıyız. Gerekli taahhütleri yerine getirmeyen AB'nin tek taraflı yıktığı mutabakat artık geçerliliğini yitirmiştir. Bu utanmazlığın faturasını esas itibariyle AB ülkeleri ödemelidir. Onların sıkıntılarını omuzlamak durumda değiliz. Ama Esat rejimi varken onun kurbanlarını onun merhametine terk etmeyi öneren her kimse, bilin ki ya gizli Baasçıdır ya da muhaberatın acımasız ve gözü kararmış tetikcisidir.”

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:37
  1. Suriyeliler

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  • Yunus Emre Yunus Emre 58 dk önce
    ÜLKEMDE SURİYELİ İSTEMİYORUM
  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    Onlar müslüman olamayan yani dost ve kardeşler olamayanlar; insanlar hakkında kuran ile hüküm vermeyenlerdir Onlar Kurana göre kafir olanlardır Dinsiz imansız olanlardır. Müslümanım diyenler bunu anlasın Kurana göre böyledir Kurana göre her müslüman Allahın mülkü olan arzda serbest dolaşım hakkına sahiptir Bozgun yapmadığı sürece böyledir Allahın hükümüyle hükmetmeyenlerde kafirlerdir. Sınır snır bölenler bölünmüş olanlar ve o sınırlarda kendilerini hakim sananlar Allahın bölünmeyin buyruğuna isyan etmekle kalmayıp büyük bir zulme ortak olmaktadırlar. Cihadın bir şekli vardır bir yerde müslümanlar kafirler tarafından zulme uğruyorsa benim vatanım değil banane diyen dinden çıkar gider islam bu değildir Tüm eli tutanlar öncelikle filistin cephesinde yer almalıdır ve gerçek cihadda bir savaş varken diğerleri savaştan geri kalmış olanlar ancak kadınlar ve çocuklar ve zayıf olanlar olabilir. Bir kısmı tatil yapamaz eğlenemez havuzlarda tatil yerlerinde şenliklerde olamaz İslam tek vücüd olmayı gerekli kılar. Cihad kafirlere karşı din Allaha has oluncaya kadar kafirler müttefik edinmeden yapılan Allahın emri üzere yapılan şiddettir. Allahın yolunda ve şeriatinde düşman şeyta ve onun dostları olan inkar edenlerdir İnkar edenleri dost edinenler ise onlardan olur Bu fasit sınır sınır ayrılmanın sonucu olan suriyeli türkiyeli kavramları ise küfre dayanmaktadır. Gitsinler kendi ülkelerini savunsunlar diyenler ise batıla dalmış kuran ile onlar hakkında hükmetmiş olanlar olarak ziyanlarına ziyan katarlar. Allahın hükümlerini istemeyenler kafirlerdir. İslam Allahın hükümleri altında dostlar ve kardeşler olmaktır. ve bu kardeşliğe ulaşamayanlar ise cenneti kaybederler bunun şakası yoktur Allahın hükümleri gayet sert dışlaması ise gerçektir. Kişi kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş sayılmaz cennete giremez. Kimse Allahın kullarını kafirlerle müttefik olunmuş bir cihada zorlayamaz karşı cephede müslüman olanlarla olan bir cihada zorlayamaz Şuan temiz bir cephe olan filistin cephesine bütün müslümanlar katılmakla aynı derecede mesuldürler. Irkçılık ise islam dışı bir uygulamadır islamdan çıkarır O kafirlerin şeytanın taasubu ile oluşturduğu Allahın dostluk ve kardeşlik olan islama karşı ıolan bir alternatiftir Bu özelliği ile Allahın doğru yolu olan onun hükümleri altında dostluk ve kardeşlik olan islamın bozguncuğudur.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    ÇOK KIYMETLİ BİR TESPİT VE UYARI OLMUŞ.ELLERİNE VE AĞZINA SAĞLIK.
  • KEMALİST(DİRENİŞ)KEMALİST(DİRENİŞ)2 sa önce
    MARKSİZM ÜZERİNE BİR TEZ YAPTIN...İKTİSATTAN BAŞIMIZA SOL PROF OLDUNSORSAK MARKS KİM DESEN? ONU BİLMEYECEK:)) .... SURİYELİLERDEN ,SURİYELİLER BİLE ŞİKAYETÇİ UFUK BEY.TOPLUMUN , %90 AYNI DEĞERLENDİRMELERİ YAPIYOR,PEKİ ELEŞTİRİ YAPAN KESİM NEONAZİMİ? ,SOSYAL KANIT MI İSTEMEKTESİN ?YÜZLERCE KAVGALI ,DÖVÜLÜŞLÜ TACİZCİ VİDEOLAR VAR YOUTUBEDE BAKIN,EV SAHİBİNİ ÖLDÜREN Mİ,OLAY MAHALİNE GİDEN ,POLİSE ATEŞ AÇAN MI, SAHİLLERDE OLAY YARATAN MI,ÇIRILÇIPLAK SOYUNANLAR MI ?PATRONUNU DÖVENLER Mİ? MAHALLE ARALARINDA ELLERİNDE SOPAYLA BÜTÜN ARABALARA SALDIRIP ZARAR VERENOLAY ÇIKARTANLAR MI, YÜZLERCE VİDEO KAYDETMİŞ İNSANLAR ,OLAY MAHALLERİNDE .. BUNUN GİBİ YANİ ,İNSANLARIMIZA BASKI KURAN,UFUK URAS AKLI SIRA BENİN DÜŞÜNCEM DOĞRUDUR DEYİP KENDİ DÜŞÜNCESİNİ HALKA KARŞI ACIMASIZCA ,FAŞİZANCA DAYATANLARDANDIR, ONLARI AŞALLAYANLARDANDIR HEDEF GÖSTERENLERDENDİR, IRKI ,IRKÇILIĞIN TANIMINI BİLMEYEN İNSANLAR SANKİ SOSYOLOGMUŞ GİBİ TV ÇIKIPKONUŞMASIN, IRKÇILIK YAPMAK AYRI BİR HADİSEGLOBAL GÖÇE KARŞI,YAYILMACILIĞA KARŞI, SAVAŞTAN KAÇAN İNSANLARA KARŞI POLİTİKALAR GELİŞTİRMEK AYRI BİR ŞEYDİR..!!!.ASIL KENDİ O DÜŞÜNCEYEÖZNEL İNSANLARI HAPİS ETMEKTEDEDİR, VE BU İNSANLAR ,UFUK URAS GİBİ BAKAN KÖRDÜR ,BUNLARDAN HABERİ OLMAYAN BİRİDİR UFUK URAS ...BU TOPLUMDABİRİLERİ ELEŞTİRİYİ GETİREN İNSANLARA NEONAZİ DİYORSAN "NEONAZİ SENİN SÜLALEN ,SEN KİMSİN ZİB..İ.Dİ DERLER ADAMA" ? BU İNSANLAR ! SOLCULUK,SOL EYLEM,SOL BAKIŞ NEDİR ?...KENDİ TUZUN KURU, SEN SOLCUMUSUN ?ŞİMDİ ,BİR SAĞCI, BİR SOLCUSUN 70'LERİN BIYIKLI AĞIR ABİSİ SÖZDE..KNEYİN KAFASINI YAŞIYORSAN ...K .. KENARI.....HALKLARIN KARDEŞLİĞİ KEMALİST TANIMDA ULUSUN BÜTÜNLÜĞÜ ,TÜRK ULUSUNUN BÜTÜNLÜĞÜDÜR, GEÇMİŞTE O İŞLERE GİRENLERİN BU ÜLKEYİ NE HALE SOKTUĞUNU GÖRDÜK BU YÖNTEMLERLE,....O İŞLERİ BIRAKIN ARTIK..SOLCULUKMUŞ?
  • aaaa2 sa önce
    suriyeli afkan vb. istemiyoruz kızalaya uğradım hepsi yabancı 1 tane türk yok aralarında artık yeter bunların ensarlığı bitti gençlerin hepsini öso ya zorunlu askerlik olarak gönderin nargile içen sağ sola sataşan gürültü yapan insanları istemiyoruz
  • ferhatferhat2 sa önce
    Bizde sol gerçek sol değil. Ne kadar din karşıtı hizib varsa kendini sol olarak tanımlıyor.

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