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Ufuk Üniversitesi araştırma görevlisi öğretim üyesi alım ilanı

Üniversite kayıtlarının yapıldığı şu günlerde üniversiteler de akademik personel alımlarına devam ediyor. Öğretim üyesi alımı yapan üniversiteler arasında Ufuk Üniversitesi de var. Ufuk Üniversitesi 2 araştırma görevlisi ve 3 öğretim üyesi alımının yapılacağı açıklandı. İşte Ufuk Üniversitesi araştırma görevlisi öğretim üyesi alım ilanı başvuru tarihi ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:31
Ufuk Üniversitesi araştırma görevlisi öğretim üyesi alım ilanı

Üniversite kayıtlarının yapıldığı şu günlerde üniversiteler de akademik personel alımlarına devam ediyor. Öğretim üyesi alımı yapan üniversiteler arasında Ufuk Üniversitesi de var. Ufuk Üniversitesi 2 araştırma görevlisi ve 3 öğretim üyesi alımının yapılacağı açıklandı. İşte Ufuk Üniversitesi araştırma görevlisi öğretim üyesi alım ilanı başvuru tarihi ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar.

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alım ilanında, Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir.

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.

Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.

Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünü kullanılabilecektir.

YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM “ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz.

Sınav tarihi

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:31
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