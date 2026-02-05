  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışlamıştı! 2 çadır kentin inşaatı başladı: Allah kabul etsin! Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu ulaştırma ve haberleşmedeki son durumu açıkladı Hüseyin Gün ve Necati Özkan’ın yediği haltlar iddianamede! Casusluk ihanetinden eski CIA çalışanı çıktı Vali Gül, megakentin emniyet verilerini açıkladı! Bazı suçlarda oran yüzde 70 düştü: İstanbul’da suça izin yok! Türkiye’nin girişimleri ile ortak yol bulabilecekler mi? MSB: Suriye'deki entegrasyonu takipteyiz Aylar sonra gün yüzüne çıktı! Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Savcı 5 CHP’li belediye başkanının tutukluluğunun devamını istedi Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak
Gündem Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk kare
Gündem

Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk kare

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk kare

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, başarılı bir organ nakli operasyonu geçirdi. Yaklaşık 11 saat süren ameliyatın ardından hem Özkan’ın hem de donör Salih Kıvırcık’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

“Geniş Aile” başta olmak üzere birçok projede rol alan Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmış ve nakil kararı alınmıştı. Pazartesi günü gerçekleştirilen ve yaklaşık 11 saat süren organ nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı.

DONÖR ESKİ ÇALIŞMA ARKADAŞI OLDU

Ünlü oyuncuya, eski çalışma arkadaşı olan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör oldu. Operasyonun ardından hem Özkan’ın hem de Kıvırcık’ın genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AİLEDEN İLK AÇIKLAMA

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde ameliyatımız tamamlandı.”

YOĞUN BAKIMDAN SERVİSE ALINDILAR

11 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık, bugün normal servise çıkarıldı. Umut Özkan, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa, “Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler” notunu düştü.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Gündem

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

11 saatlik kritik operasyon tamamlandı! İşte Ufuk Özkan'ın son durumu
11 saatlik kritik operasyon tamamlandı! İşte Ufuk Özkan'ın son durumu

Medya

11 saatlik kritik operasyon tamamlandı! İşte Ufuk Özkan'ın son durumu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23