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Siyaset Ufak at da civcivler yesin! Yavaş salla be Ali Babacan
Siyaset

Ufak at da civcivler yesin! Yavaş salla be Ali Babacan

Yüzde 1'lik DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'dan "Ufak at da civcivler yesin" dedirtecek bir açıklama daha geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 14:46:00 -
Ufak at da civcivler yesin! Yavaş salla be Ali Babacan

 

Yüzde 1'lik DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'dan "Ufak at da civcivler yesin" dedirtecek bir açıklama daha geldi. Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Babacan, "Bu konuda mütevazı olmayacağım: Şu andaki krizi bizden başka çözecek kimse yok. Kriz çözme tecrübesi ayrı bir şey. İki tane krizi çözmüş başka bir ekip varsa bulalım, gelsinler, çözsünler" ifadelerini kullanarak, "Aç tavuk, rüyasında kendini darı ambarında görürmüş" atasözünü akıllara getirdi.

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Yorumlar

hizipsavar

SİİZN NE …. OLDUĞUNUUZZZZZUZ BİZ öğrendik. bizde muavin denen bir muahsebe vardır. otobüsü lögr kullanır ayak işlerini muavin yönetir. sen bu otobüsde muavin bile değildin. demek onca yolcuyu arkada yatarken hedefegötürdün bizde yedik. belki hizipci malları kandırabilirsin ama MÜSLÜMAN TÜRK HALKINI ASLA bebeCAN

recep

Hadi Ulaann,yürüde bi ense tıraşını görelim.Cik Cik...
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