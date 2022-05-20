Ufak at da civcivler yesin! Yavaş salla be Ali Babacan

Yüzde 1'lik DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'dan "Ufak at da civcivler yesin" dedirtecek bir açıklama daha geldi. Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Babacan, "Bu konuda mütevazı olmayacağım: Şu andaki krizi bizden başka çözecek kimse yok. Kriz çözme tecrübesi ayrı bir şey. İki tane krizi çözmüş başka bir ekip varsa bulalım, gelsinler, çözsünler" ifadelerini kullanarak, "Aç tavuk, rüyasında kendini darı ambarında görürmüş" atasözünü akıllara getirdi.