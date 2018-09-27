UEFA'ya çağrıda bulunan Ahmet Şık, hain emeline ulaştı
“EURO 2024’ün ev sahipliğinin Türkiye’ye verilmesi yanlış olur” diyen HDP milletvekili Ahmet Şık, hain emeline ulaştı. Şimdi ise Şık'ın kına yakıp yapmayacağı merak ediliyor.27 Eylül 2018 Perşembe 22:14
YENİAKİT.COM.TR
Türkiye aleyhine açıklamalarıyla tanınan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, geçtiğimiz günlerde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye’ye verilmemesi için UEFA'ya çağrı yapmıştı.
24 Haziran’da seçimlerinde HDP’den meclise giren Şık'ın bu küstah çağrısı, kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Ahmet Şık, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanlara verilmesinin ardından sessizliği büründü.
Kamuoyu, hain emeline ulaşan Şık'ın kına yakıp yakmayacağını merak ediyor.
"TÜRKİYE’YE VERİLMESİN!"
Gazi meclisin çatısı altında maaşını alan HDP'li vekil, bulduğu her fırsatta Türkiye karşıtı propaganda faaliyetlerini yürütüyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye’ye verilmemesi Alman WDR kanalına konuşan Şık, geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:
"EURO 2024'ün ev sahipliğinin Türkiye'ye verilmesi yanlış olur."
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