0553 313 94 23

UEFA'ya çağrıda bulunan Ahmet Şık, hain emeline ulaştı

“EURO 2024’ün ev sahipliğinin Türkiye’ye verilmesi yanlış olur” diyen HDP milletvekili Ahmet Şık, hain emeline ulaştı. Şimdi ise Şık'ın kına yakıp yapmayacağı merak ediliyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:14
UEFA'ya çağrıda bulunan Ahmet Şık, hain emeline ulaştı

YENİAKİT.COM.TR

Türkiye aleyhine açıklamalarıyla tanınan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, geçtiğimiz günlerde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye’ye verilmemesi için UEFA'ya çağrı yapmıştı.

24 Haziran’da seçimlerinde HDP’den meclise giren Şık'ın bu küstah çağrısı, kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Ahmet Şık, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanlara verilmesinin ardından sessizliği büründü.

Kamuoyu, hain emeline ulaşan Şık'ın kına yakıp yakmayacağını merak ediyor.

"TÜRKİYE’YE VERİLMESİN!"

Gazi meclisin çatısı altında maaşını alan HDP'li vekil, bulduğu her fırsatta Türkiye karşıtı propaganda faaliyetlerini yürütüyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye’ye verilmemesi Alman WDR kanalına konuşan Şık, geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"EURO 2024'ün ev sahipliğinin Türkiye'ye verilmesi yanlış olur."

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:14
  1. İstanbul
  2. EURO 2024
  3. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
  4. Ahmet Şık
  5. HDP
  6. Şık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl'de valilik açıkladı! Süre uzatılıyor
    1. Bingöl'de valilik açıkladı! Süre..
    2. Takibe alınan zehir taciri enselendi
    3. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur,..
    4. Barcelona'dan dikkat çeken karar!..
    5. Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren kaza
    6. Rusya'dan dikkat çeken Kuzey Kore..
    7. İki araç çarpıştı! 8 kişi yaralandı
    8. “Yanlış din algısı zamanla terör..
    9. “Dini istismar eden şahıs, grup ve..
    10. FETÖ'cü Enes Kanter'den yeni ihanet!..
    11. Evgör mobilyadan evleneceklere müjde
    12. Real Madrid, Sevilla fırtınasına..
    13. Yıldız oyuncudan UEFA'ya tepki!..
    14. Otobüslere 'karakutu' takılacak
    15. Galatasaray Kulübünden rakip..
    16. UEFA'ya çağrıda bulunan Ahmet Şık,..
    17. Altının kilogramı 232 bin 400 liraya..
    18. Mardin'de bin kişilik işe 12 bin kişi..
    19. Adıyaman'da otomobil şarampole..
    20. Ayrılmak isteyen kız arkadaşını..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri