UEFA'nın yaptığı ankette Babel sürprizi! UEFA tarafından yapılan "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde devlet ligindeki temsilcimiz Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel'e de yer verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından başlatılan ankette Babel'in yanı sıra Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Juventus) ve Kostas Manolas (Napoli) yer aldı. Anketin sonuçları yarın belli olacak. Babel bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 2 gol attı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından yaptığı anket;

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