UEFA'nın kararına Türkiye'den ilk tepki Kasapoğlu'ndan geldi

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"UEFA ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Organizasyon anlamında gücümüz, kalitemiz bellidir. Tesislerimizin, statlarımızın yeniliği ortadadır. Ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur. Biz gençlerimizle, gençliğimizle yürümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Canımız sağ olsun."