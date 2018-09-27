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UEFA'nın kararına Türkiye'den ilk tepki Kasapoğlu'ndan geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, UEFA'nın EURO 2024'ü Almanya'ya vermesi sonrası kısa bir açıklama yaptı.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:09
UEFA'nın kararına Türkiye'den ilk tepki Kasapoğlu'ndan geldi

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"UEFA ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Organizasyon anlamında gücümüz, kalitemiz bellidir. Tesislerimizin, statlarımızın yeniliği ortadadır. Ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur. Biz gençlerimizle, gençliğimizle yürümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Canımız sağ olsun."

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:09
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